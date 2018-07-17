Кадры из мультсериала «Ши-Ра и Непобедимые принцессы»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix и DreamWorks Animation Television опубликовали несколько кадров из мультсериала «Ши-Ра и Непобедимые принцессы», по которым можно составить первое впечатление об основных персонажах истории, включая главную героиню. Премьера ребута культового приключенческого фэнтези 80-х состоится 16 ноября.

Это история о девочке-сироте по имени Адора, чья родина находится под гнётом злобного Хорда. Однажды она находит магический меч, который превращает её в легендарную принцессу-воина Ши-Ра. Вступив в битву со злом, она знакомится с другими волшебными принцессами и Сопротивлением, ставшим её новой семьёй.

Сценаристом анимационного проекта выступает Ноэлл Стивенсон — автор комиксов Lumberjanes и Nimona; она же числится в команде исполнительных продюсеров наряду с Чаком Остином («Вселенная Стивена»).