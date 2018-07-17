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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Кадры из сериала «Первые» с Шоном Пеном

Потоковый сервис Hulu опубликовал первые кадры своей многосерийной научно-фантастической драмы «Первые» с Шоном Пеном («Таинственная река») и Наташей Макэлхоун («Последний кандидат») в главных ролях. Вдобавок обнародована дата премьеры — 14 сентября.

Сериал, события которого развернутся в ближайшем будущем, расскажет о первой в истории человечества миссии на Марс и трудностях, с которыми столкнутся отважные первооткрыватели на пути к созданию межпланетной цивилизации. В центре истории не только астронавты, но и их семьи, возлюбленные, а также оставшаяся на Земле команда, обеспечивающая их безопасность.

В проекте также задействованы Джеймс Рэнсон, Одед Фер, Лиза Гэй Хэмилтон и Ханна Уэйр.

Сценарий написал Бо Уиллимон («Карточный домик»), вдобавок он числится исполнительным продюсером проекта наряду с Джорданом Тапписом. Производством занимаются Westward Productions, Hulu, Channel 4, IMG и AG Studios.

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Кадры из сериала «Первые»
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