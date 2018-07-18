 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Netflix планирует два сериала и три фильма по комиксам Марка Миллара Экранизацией «Вампирских хроник» Энн Райс займётся Hulu Джейсон Момоа возглавил актёрский состав эпической драмы от Apple Танабата Харухи Судзумии Джереми Айронс снимется в пилоте «Хранителей» от HBO
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Netflix планирует два сериала и три фильма по комиксам Марка Миллара

Стараниями Netflix менее года назад заявленная телевселенная Марка Миллара постепенно претворяется в жизнь. Потоковый сервис присматривается к многосерийной экранизации сразу двух комиксов автора — «Наследие Юпитера» (Jupiter's Legacy) и «Американский Иисус» (American Jesus). Вдобавок планируются три полнометражные картины по комиксам «Императрица» (Empress), «Хак» (Huck) и «Шарки — охотник за головами» (Sharkey The Bounty Hunter), чей первый выпуск в рамках сотрудничества Millarworld и Netflix появится в продаже в следующем году.

За постановку «Наследия Юпитера» — эпической истории о нескольких поколениях американских супергероев — отвечают шоураннер проекта и режиссёр первого эпизода Стивен ДеНайт (телеэпопея «Спартак», «Сорвиголова») и Лоренцо Ди Бонавернутра («Трансформеры»). Оба числятся исполнительными продюсерами наряду с Дэном Макдермоттом.

Над «Американским Иисусом» поработают исполнительные продюсеры и шоураннеры Эверардо и Леопольдо Гоуты. В центре истории — двенадцатилетний мальчик, обнаруживший, что он не кто иной, как вернувшийся на Землю Иисус Христос. Эверардо Гоут («Банши») будет ещё и режиссировать.

А теперь о полнометражных фильмах. «Императрицу» возьмёт на себя Линдси Бир («Годзилла против Конга»). Комикс повествует о королеве Эмпории, вышедшей замуж за жесточайшего диктатора галактики короля Моракса. Устав от тирании, Эмпория прихватила детей и сбежала от благоверного. Теперь ей приходится телепортироваться с планеты на планету, чтобы спастись от гнева Моракса.

«Хаком» займутся Тед Мелфи («Скрытые фигуры») и Нил Х. Мориц («Проповедник»). Главный герой уединённо живёт в прибрежном городке, используя свои сверхспособности во благо ближних. Соседи платят добром за добро, сохраняя его дар в тайне. Однако из-за одного горластого приезжего Хак вынужден отправиться в опасное приключение, которое полностью изменит его жизнь.

И наконец, Майкл Бэколл («Мачо и ботан», «Скотт Пилигрим против всех») курирует «Шарки — охотника за головами». Комикс познакомит публику с новой научно-фантастической вселенной, где обитает главный герой. В поисках преступников он колесит по галактике в компании десятилетнего напарника. Космическим кораблём охотникам служит переоборудованный фургон мороженщика. Подвернувшийся им новый заказ может стать самым крупным в карьере Шарки.

+ Обсудить
Темы
 
Наследие Юпитера Американский Иисус
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Netflix планирует два сериала и три фильма по комиксам Марка Миллара

Тоже интересно

 
Кино Фильм про Джокера с Хоакином Фениксом официально одобрен студией
 
Первый постер шестого сезона сериала «Игра престолов»
 
Кино «Звёздные войны» — почти $ 1,3 млрд
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Механик: Воскрешение»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 148: Чувство вины
 
Кино «Звёздные войны: Последние джедаи» — тизер-трейлер и постер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Состоялся запуск "Хитов PlayStation" в европейском PlayStation StoreАвторы God of War приступили к работе над сиквелом?Spyro: Reignited Trilogy - представлен новый геймплейный ролик ремастераMothergunship - состоялся релиз фантастического шутераBlizzard примет участие в выставке ИгроМир 2018
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика