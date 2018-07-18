Netflix планирует два сериала и три фильма по комиксам Марка Миллара

Стараниями Netflix менее года назад заявленная телевселенная Марка Миллара постепенно претворяется в жизнь. Потоковый сервис присматривается к многосерийной экранизации сразу двух комиксов автора — «Наследие Юпитера» (Jupiter's Legacy) и «Американский Иисус» (American Jesus). Вдобавок планируются три полнометражные картины по комиксам «Императрица» (Empress), «Хак» (Huck) и «Шарки — охотник за головами» (Sharkey The Bounty Hunter), чей первый выпуск в рамках сотрудничества Millarworld и Netflix появится в продаже в следующем году.

За постановку «Наследия Юпитера» — эпической истории о нескольких поколениях американских супергероев — отвечают шоураннер проекта и режиссёр первого эпизода Стивен ДеНайт (телеэпопея «Спартак», «Сорвиголова») и Лоренцо Ди Бонавернутра («Трансформеры»). Оба числятся исполнительными продюсерами наряду с Дэном Макдермоттом.

Над «Американским Иисусом» поработают исполнительные продюсеры и шоураннеры Эверардо и Леопольдо Гоуты. В центре истории — двенадцатилетний мальчик, обнаруживший, что он не кто иной, как вернувшийся на Землю Иисус Христос. Эверардо Гоут («Банши») будет ещё и режиссировать.

А теперь о полнометражных фильмах. «Императрицу» возьмёт на себя Линдси Бир («Годзилла против Конга»). Комикс повествует о королеве Эмпории, вышедшей замуж за жесточайшего диктатора галактики короля Моракса. Устав от тирании, Эмпория прихватила детей и сбежала от благоверного. Теперь ей приходится телепортироваться с планеты на планету, чтобы спастись от гнева Моракса.

«Хаком» займутся Тед Мелфи («Скрытые фигуры») и Нил Х. Мориц («Проповедник»). Главный герой уединённо живёт в прибрежном городке, используя свои сверхспособности во благо ближних. Соседи платят добром за добро, сохраняя его дар в тайне. Однако из-за одного горластого приезжего Хак вынужден отправиться в опасное приключение, которое полностью изменит его жизнь.

И наконец, Майкл Бэколл («Мачо и ботан», «Скотт Пилигрим против всех») курирует «Шарки — охотника за головами». Комикс познакомит публику с новой научно-фантастической вселенной, где обитает главный герой. В поисках преступников он колесит по галактике в компании десятилетнего напарника. Космическим кораблём охотникам служит переоборудованный фургон мороженщика. Подвернувшийся им новый заказ может стать самым крупным в карьере Шарки.