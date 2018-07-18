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Amazon снимает научную фантастику по картинам художника Симона Сталенхага

Верная своему слову Amazon Studios продолжает работать с жанром научной фантастики, одобрив съёмки восьмисерийного футуристического сериала Tales From the Loop. Проект основан на одноимённой серии жанровых работ шведского художника Симона Сталенхага.

Научно-фантастическая драма поведает о жителях города, расположенного над «Петлёй», — сверхмашиной, возведённой для разгадывания и исследования тайн вселенной. Авторы обещают рассказать интригующие, эмоционально насыщенные человеческие истории, разворачивающиеся в декорациях фантастического, полного тайн города.

Сценарий пишет шоураннер проекта Натаниэль Халперн («Легион»), режиссировать первый эпизод берётся Марк Романек («Не отпускай меня»). Оба зачислены в команду исполнительных продюсеров. В производстве участвуют Fox 21 Televiwsion Studios, 6th & Idaho и шведская Indio.

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