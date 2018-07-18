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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Экранизацией «Вампирских хроник» Энн Райс займётся Hulu

В январе присоединившийся к разработке «Вампирских хроник» вечный беглец Брайан Фуллер («Ганнибал», «Американские боги») спустя полгода уже по привычке побежал дальше, но проект от этого не обеднел и за это время успел обзавестись местом жительства — экранизация мистических романов Энн Райс осела на Hulu. Потоковый сервис официально запустил сериал в производство.

Открывает культовую книжную серию роман «Интервью с вампиром» 1976 года. Он знакомит читателей с колониальным аристократом французом Луи из Нового Орлеана, превращённым в кровососа вампиром Лестатом. В 1994 году по книге сняли полнометражный мистический триллер с Брэдом Питтом и Томом Крузом в главных ролях.

Как известно, Райс лично занимается адаптацией одиннадцатитомника вместе с сыном Кристофером Райсом. В качестве шоураннера проект возглавит отдельный автор, который заменит сбежавшего Фуллера.

Райсы входят в команду исполнительных продюсеров наряду с Дэвидом Кантером и Стивом Голином. Правами на экранизацию в прошлом году завладели Paramount Television и Anonymous Content.

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Вампирские хроники
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