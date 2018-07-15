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«Доктор Кто» — тизер одиннадцатого сезона

Почти год назад зрители узнали, что знаменитый галлифреец таки сменит пол, а теперь дождались официального тизера одиннадцатого сезона «Доктора Кто», где смогут на парочку секунд увидеть лихого путешественника во времени в образе Джоди Уиттакер («Бродчёрч»). Дата премьеры пока не объявлена, но известно, что сериал вернётся на экраны этой осенью.

Напоминаем, что пуститься в новые приключения на пару с тринадцатым обновлённым Доктором готовятся его новые компаньоны: Грэм (Брэдли Уолш), Райан (Тосин Коул) и Ясмин (Мандип Джилл).

В одиннадцатый сезон войдут десять эпизодов по пятьдесят минут, а первый эпизод будет длиться целый час. Покинувший пост шоураннера и главного сценариста Стивен Моффат («Шерлок») передал бразды правления автору «Бродчёрча» Крису Чибнеллу.

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