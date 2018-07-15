Новости сериалов — лучшее за неделю

Новые боссы из AT&T хотят полностью переделать канал HBO — руководство готовится внедрять свежий подход к производству контента.

Барри Кеоган получил главную роль в экранизации комикса «Игрек: Последний мужчина» — а Дайан Лэйн сыграет мать центрального персонажа.

HBO и Джосс Уидон снимут научно-фантастическую драму про викторианскую эпоху — обещают эпический боевик о команде крутых леди, спасающих мир.

Съёмки приквела «Игры престолов» стартуют в октябре — пилотный эпизод будут снимать в Северной Ирландии.

Кевин Смит питчит зрителям свою аптечную комедию на новой онлайн-платформе Rivit TV — все желающие могут оценить пилот уже сейчас.

Объявлены номинанты на премию «Эмми» 2018 года — впервые за 17 лет HBO не лидирует по количеству номинаций.

«Оранжевый — хит сезона» — трейлер шестого сезона с датой выхода — тюремная драмеди возвращается на экраны в конце июля.

«Касл-Рок» — второй трейлер — авторы антологии ужасов по вселенной Стивена Кинга обещают, что будет страшно.

«Бесстыдники» — трейлер девятого сезона с датой выхода — ветеран канала Showtime вернётся в эфир в начале сентября.