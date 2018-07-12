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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Барри Кеоган получил главную роль в экранизации комикса «Игрек: Последний мужчина»

В апреле кабельный канал FX наконец-то одобрил съёмки пилотного эпизода постапокалиптической драмы под названием «Игрек». Пришло время анонсировать основной актёрский состав потенциального сериала: в проект записались Барри Кеоган (фильмы «Дюнкерк», «Убийство священного оленя»), Дайан Лэйн («Лига справедливости»), Имоджен Путс («Зелёная комната»), Лашана Линч («Под несчастливой звездой»), Джулиана Кэнфилд («Наследники») и Марин Айрлэнд («Хитрый Пит»).

В центре научно-фантастической драмы — экранизации комикса Брайана К. Вона «Игрек: Последний мужчина» от Vertigo — парень по имени Йорик Браун (Кеоган) и его обезьянка-капуцин Амперсанд, они последние представители сильного пола на Земле. Вирус выкосил всех млекопитающих с игрек-хромосомой. Генетик Эллисон Манн пытается выяснить, почему Йорик выжил, а также ищет способ спасти человечество. Сам же Йорик обеспокоен исчезновением своей подруги Бет (Кэнфилд), которая отправилась в Австралию.

Путс досталась роль сестры главного героя Хиро, врача неотложки, которая переживает глубокую психологическую травму. Лэйн сыграет сенатора Дженифер Браун, мать Йорика и Хиро. Линч досталась роль агента спецслужбы. Айрлэнд перевоплотится в Нору, главного помощника президента, безуспешно пытающуюся совместить личную жизнь и работу.

Шоураннерами проекта значатся Майкл Грин («Американские боги», «Логан: Росомаха») и Аида Машака Крол («Джессика Джонс», «Люк Кейдж»). Вдобавок Грин выступает сосценаристом пилота наряду с Воном. Первый эпизод снимет Мелина Матсукас («Мастер не на все руки»). Все вышеперечисленные входят в команду исполнительных продюсеров вместе с коллегами по «Американской истории преступлений» Ниной Джейкобсон и Брэдом Симпсоном. Производством занимается FX Productions.

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Игрек
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