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Новости ретро-игр — лучшее за неделю Джереми Айронс снимется в пилоте «Хранителей» от HBO «Безумные приключения ДжоДжо: Золотой Ветер» — анонс HBO работает над пилотом приквела «Игры престолов» Блоги на «КГ»
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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Съёмки приквела «Игры престолов» стартуют в октябре

В начале июня кабельный канал HBO официально дал отмашку на съёмки пилотного эпизода одного из безымянных спин-оффов «Игры престолов». И не успели основные локации главного фэнтезийного эпика остыть от производственной суеты, как туда готовы устремиться творческие команды нового сериала. Источники сообщают, что съёмки многосерийного приквела начнутся в октябре в Белфасте — столице Северной Ирландии. Процессом руководит хорошо знакомая с сагой студия The Paint Hall.

Творец вселенной «Песни Льда и Пламени» Джордж Мартин утверждает, что проект разрабатывают под рабочим названием «Долгая ночь» (The Long Night). Очевидно, что сюжет так или иначе будет связан с трагическим для всего Вестероса событием — «рождением» белых ходоков. Действие развернётся в Век Героев, за тысячи лет до основных событий саги. Эта многовековая эпоха началась после заключения пакта между первыми людьми и детьми леса.

Сценарий эпизода Мартин написал в соавторстве с киносценаристом и шоураннером будущего сериала Джейн Голдман («Звёздная пыль», «Kingsman: Секретная служба»). Оба ходят в команду исполнительных продюсеров наряду с Винсом Джерардисом и Дэниелом Зелманом («Схватка»).

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