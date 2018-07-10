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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Paramount Network одобрил съёмки пилота чёрной комедии от Рона Ховарда

Кабельный канал Paramount Network заказал съёмки пилотного эпизода чёрной комедии под рабочим названием 68 Whiskey. Режиссёром первой серии выступает Рон Ховард («Игры разума», «Хан Соло: Звёздные войны. Истории»). Проект является американской адаптацией израильского сериала Charlie Golf One.

Это история о мультикультурной команде мужчин и женщин — военных медиков, прибывших на оперативную базу в Афганистане под неофициальным названием «Приют». Главным героям придётся уживаться вместе в этой опасной, кафкианской реальности, что ведёт к саморазрушению и безобразному поведению, но в то же время укрепляет товарищеские узы и дух служения высшей цели.

Сценарий пилота написал соавтор комедии «На грани» Роберто Бенабиб. Исполнительными продюсерами наряду с Ховардом выступают Брайан Грейзер и Фрэнси Кальфо. Финансированием и производством эпизода займутся CBS TV Studios и Imagine Television Studios.

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