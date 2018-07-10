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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Майкл К. Уильямс, Вера Фармига и Джон Легуизамо сыграют в драме о гарлемских подростках

Потоковый сервис Netflix заказал съёмки драматического мини-сериала «Пятеро из Центрального парка», куда уже успели записаться Майкл К. Уильямс («Прослушка»), Вера Фармига («Мотель Бейтсов») и Джон Легуизамо («Джон Уик»).

Драма, основанная на реальной истории, повествует о нашумевшем расследовании дела об изнасиловании, в котором ложно обвинили пятерых темнокожих подростков из Гарлема. История начнётся весной 1989 года, когда подозреваемых впервые допросили, и завершится в 2014 году с вынесением оправдательного приговора.

Уильямс сыграет Бобби Маккрэя — отца одного из обвиняемых; Фармиге досталась роль главного обвинителя Элизабет Ледерер; а Легуизамо перевоплотится в Рэймонда Сантану — родителя другого обвиняемого.

Все четыре эпизода мини-сериала срежиссирует Ава Дюверней («Излом времени») по собственному сценарию. Она же выступает исполнительным продюсером проекта наравне с Опрой Уинфри, Джонатаном Кингом, Джеффом Сколлом и другими. Премьера состоится в следующем году.

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Пятеро из Центрального парка
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