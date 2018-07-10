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Первоисточник: arstechnica.com Прямая ссылка на новость:
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Новые боссы из AT&T хотят полностью переделать канал HBO

Нельзя не любить эффективный менеджмент. Не успела компания AT&T стать полноправной хозяйкой кабельного канала HBO, а уже готовится «чинить и улучшать».

Что именно хочет AT&T? Разумеется, больше денег! Больше рекламных поступлений и увеличение базы подписчиков.

Оказывается, старая схема производства контента — небольшое количество высококлассного продукта — уже не работает. За последние три года канал HBO заработал шесть миллиардов долларов, вкладывая больше двух миллиардов в год на создание ваших любимых сериалов. Действительно, сверхприбыльность не наблюдается.

Короче говоря, в ближайшее время контента станет больше и инвестиций в него тоже. Но на кого же он будет ориентирован? Акцент сделают на людей с мобильными устройствами. AT&T прекрасно знает, как устроено это говно.

В 2017-м всплывала такая тема, что часовые сериалы, вроде «Игры престолов», плохо укладываются в мобильный формат потребления информации. Там больше подходит нечто 20-минутное. И кто об этом говорил? Разумеется, высокопоставленный чувак из AT&T.

Понятное дело, сотрудники HBO слегка напряглись. Ведь их превращают, грубо говоря, в Netflix.

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