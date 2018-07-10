За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал HBO обнародовал дату выхода второго сезона «Двойки» — сериал, посвящённый становлению американской секс-индустрии, вернётся на телеэкраны 9 сентября. Авторами проекта выступают создатели «Прослушки» Джордж Пелеканос и Дэвид Саймон.

Криминальная драма рассказывает о пёстром и шумном полусвете Нью-Йорка 70-х годов прошлого века. Это история о легализации и расцвете современного порнобизнеса на фоне Манхэттена, постепенно утопающего в эпидемии ВИЧ и кокаиновом угаре.

В сериале снимаются Джеймс Франко, Мэгги Джилленхол, Маргарита Левиева, Гари Карр, Доминик Фишбэк и другие.

Главные сценаристы Саймон и Пелеканос выступают исполнительными продюсерами проекта наравне с Франко и Ниной Кострофф-Нобл («Тримей»).