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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Объявлена дата выхода второго сезона «Двойки»

Кабельный канал HBO обнародовал дату выхода второго сезона «Двойки» — сериал, посвящённый становлению американской секс-индустрии, вернётся на телеэкраны 9 сентября. Авторами проекта выступают создатели «Прослушки» Джордж Пелеканос и Дэвид Саймон.

Криминальная драма рассказывает о пёстром и шумном полусвете Нью-Йорка 70-х годов прошлого века. Это история о легализации и расцвете современного порнобизнеса на фоне Манхэттена, постепенно утопающего в эпидемии ВИЧ и кокаиновом угаре.

В сериале снимаются Джеймс Франко, Мэгги Джилленхол, Маргарита Левиева, Гари Карр, Доминик Фишбэк и другие.

Главные сценаристы Саймон и Пелеканос выступают исполнительными продюсерами проекта наравне с Франко и Ниной Кострофф-Нобл («Тримей»).

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