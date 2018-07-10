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«Касл-Рок» — второй трейлер

Многосерийная хоррор-антология «Касл-Рок» обзавелась свежим трейлером, аккуратно передающим жуткую, гнетущую атмосферу сериала. Дату премьеры объявили ещё в начале мая — мистический триллер стартует 25 июля на потоковом сервисе Hulu.

Местом действия является вымышленный городок Касл-Рок из вселенной мастера ужасов Стивена Кинга, где разворачиваются события нескольких фантастических рассказов и романов автора. Повествование объединяет персонажей и связанные с ними жуткие истории, происходившие в окружённом непроходимыми лесами городке штата Мэн.

В сериале снимаются Андре Холлэнд, Мелани Лински, Билл Скарсгард, Скотт Гленн, Джейн Леви, Сисси Спейсек, Терри О’Куинн и другие.

Первый эпизод снял Майкл Аппендаль («Рэй Донован», «Легион»). Исполнительными продюсерами выступают Дж. Дж. Абрамс, Сэм Шоу, Дастин Томасон, Бен Стефенсон и Лиз Глоцер. Производственный процесс курируют Bad Robot Productions и Warner Bros. Television.

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Видео Касл-Рок
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