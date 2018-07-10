Шестой сезон сериала «Оранжевый — хит сезона» обзавёлся трейлером. Дата выхода продолжения уже известна — криминальная комедийная драма от потокового сервиса Netflix вернётся на экраны 27 июля.

Многократный лауреат «Эмми», снимаемый по мотивам автобиографической книги Пайпер Керман «Оранжевый — хит сезона: Мой год в женской тюрьме», рассказывает о насыщенных буднях заключённых и персонала одного исправительного учреждения для женщин в Личфилде. В продолжении истории дамочкам придётся обживаться на новом месте и привыкать к новым правилам, что будет ой как нелегко.

Создателем, шоураннером и основным сценаристом сериала числится Дженджи Коэн («Косяки»). Производством занимается Lionsgate TV.