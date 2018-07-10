 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
Новости ретро-игр — лучшее за неделю Новости игр — лучшее за неделю Танабата Харухи Судзумии Джереми Айронс снимется в пилоте «Хранителей» от HBO Интервью с авторами Atomic Heart
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Оранжевый — хит сезона» — трейлер шестого сезона с датой выхода

Шестой сезон сериала «Оранжевый — хит сезона» обзавёлся трейлером. Дата выхода продолжения уже известна — криминальная комедийная драма от потокового сервиса Netflix вернётся на экраны 27 июля.

Многократный лауреат «Эмми», снимаемый по мотивам автобиографической книги Пайпер Керман «Оранжевый — хит сезона: Мой год в женской тюрьме», рассказывает о насыщенных буднях заключённых и персонала одного исправительного учреждения для женщин в Личфилде. В продолжении истории дамочкам придётся обживаться на новом месте и привыкать к новым правилам, что будет ой как нелегко.

Создателем, шоураннером и основным сценаристом сериала числится Дженджи Коэн («Косяки»). Производством занимается Lionsgate TV.

1 Обсудить
Темы
 
Видео Оранжевый — хит сезона
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Главные сериалы лета 2014
 
Номинанты на премию «Золотой глобус 2016»
 
Объявлены названия эпизодов и актёрский состав четвёртого сезона «Чёрного зеркала»

Тоже интересно

 
Кино Брайана Сингера уволили с поста режиссёра фильма «Богемная рапсодия»
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «По соображениям совести»
 
Кино «Лига справедливости» — второй трейлер
 
Кино Как Роланд Эммерих убил Уилла Смита
 
Кино Фильм Бена Аффлека «Бэтмен» может выйти уже в 2018 году
 
Телеовощи. Выпуск 130: Take It Easy
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Глава Take-Two Штраус Зельник сомневается, что сервисы с подпиской станут будущим индустрииTokyo Ghoul: re Call to Exist подтверждена к релизу на PlayStation 4 и PC за пределами ЯпонииСтало известно, какие персонажи появятся в новой экранизации Mortal KombatПримите участие в новых конкурсах GameMAG.ru и Samsung и получите подарок!Anthem - множество новых подробностей
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика