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«Бесстыдники» — трейлер девятого сезона с датой выхода

Showtime порадовал зрителей, опубликовав трейлер девятого сезона «Бесстыдников» с датой выхода: сериал, не перестающий радовать руководство кабельного канала высокими рейтингами, вернётся в эфир 9 сентября.

Долгоиграющая комедийная драма Джона Уэллса, основанная на одноимённом британском оригинале Пола Эбботта, продолжит рассказывать о сумасшедших буднях многодетной пропащей, однако невероятно дружной семейки Галлагеров из Чикаго.

В девятом сезоне «Бесстыдников» вернётся весь основной каст сериала: Эмми Россум, Уильям Х. Мэйси, Джереми Аллен Уайт, Итан Каткоски, Шанола Хэмптон, Стив Хоуи, Эмма Кинни, Камерон Монахэн и Исидора Горештер.

Производством заведуют Bonanza Productions, John Wells Productions и Warner Bros. Television.

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