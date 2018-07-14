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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Эйприл Боулби присоединилась к «Роковому патрулю» на DC Universe

В мае потоковый сервис DC Universe заказал съёмки тринадцатисерийного фантастического боевика «Роковой патруль» (Doom Patrol), и уже работает над пополнением его актёрского состава. Первой ласточкой стала Эйприл Боулби («Два с половиной человека»), которая сыграет одну из главных ролей в будущем сериале.

Экранизация одноимённого комикса повествует о супергероях, обретших сверхспособности в результате изувечивших их роковых случайностей. В состав необычной команды под руководством сумасшедшего учёного Найлза Колдера (Шеф) входят Роботмен, Негативный Человек, Безумная Джейн и Эластичная Женщина. Сломленные и искалеченные, эти люди находят применение своим способностям, защищая Землю от самых невероятных угроз. Роковой патруль — команда изгоев, воюющих за спасение мира, которому нет до них никакого дела.

Эйприл Боулби сыграет Риту Фарр, известную под прозвищем Эластичная Женщина. Свои сверхспособности подающая надежды актриса обрела под воздействием отравляющего газа, изменившего клеточную структуру её организма и всю её жизнь. Применение своему новому таланту Рита находит, став частью Рокового патруля. Впервые этого персонажа в исполнении Боулби зрители увидят в «Титанах» — ещё одном супергеройском боевике по вселенной DC.

Сценарий пишет Джереми Карвер («Сверхъестественное»). Грег Берланти («Флэш», «Стрела», «Супергёрл») возглавляет команду исполнительных продюсеров проекта, куда наравне с Карвером входят Джефф Джонс и Сара Шехтер. Производство контролируют Warner Bros. Television и Berlanti Productions. Съёмки начнутся в этом году, а премьера состоится в следующем.

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Роковой патруль
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Эйприл Боулби присоединилась к «Роковому патрулю» на DC Universe

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