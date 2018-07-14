Телеовощи. Выпуск 238: Фантазии Ларисы

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:16 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:33 —
|Новости
|42:53 —
|Отвечаем на вопросы
|54:37 —
|«Острые предметы» — 1x01 (премьера)
|01:08:10 —
|«Аванпост» — 1x01 (премьера)
|01:27:52 —
|«Робоцып» — 9x17
|01:32:21 —
|«12 обезьян» — 4x10—11 (финал сериала)
|01:57:43 —
|«Люди» — 3x08 (финал сезона)
|02:16:19 —
|«Майя» — 1x06
|02:34:20 —
|«Супергёрл» — 3x12 (впечатления Юрия)
|02:40:03 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 3x25 (впечатления Льва)
|02:50:30 —
|«Звёздный путь» — 2x02 (впечатления Юрия)
|03:06:16 —
|«Вероника Марс» — 2x05 (впечатления Михаила)
|03:18:23 —
|«Утиные истории» — 1x17
|03:28:00 —
|Благодарим наших спонсоров
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