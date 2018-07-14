За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Невзирая на тихий майский старт, прохладные отзывы критиков и статус невидимки для широкой зрительской аудитории кабельный канал Starz всё же продлил сериал «Сладкая горечь» на второй сезон. Производственная драма о работниках одного из нью-йоркских ресторанов предположительно вернётся на телеэкраны в следующем году.

В отличие от шестисерийного первого сезона второй сезон «Сладкой горечи» будет состоять из десяти эпизодов.

Экранизация одноимённого романа-бестселлера за авторством Стефани Данлер рассказывает о молодой Тесс (Элла Пернелл), недавно перебравшейся в Нью-Йорк и получившей работу в престижном ресторане. Шаг за шагом Тесс приспосабливается к своей новой жизни в мегаполисе — соблазнительной, но временами жестокой.

Помимо Пернелл в сериале снимаются Том Старридж, Кэйтлин Фицджералд, Пол Спаркс, Эван Йоникит, Иден Эпштейн, Джимми Саито и другие.

Режиссёр первого эпизода Ричард Шепард («Девчонки») входит в команду исполнительных продюсеров сериала наравне с шоураннером Стюартом Цикерманом («Американцы»), Донной Блум («Грешница») и автором литературного первоисточника, написавшей сценарий. Производство курирует Plan B Entertainment.