В Лос-Анджелесе торжественно огласили номинантов на премию «Эмми» 2018 года. Казавшийся необоримым древний бастион HBO пал под натиском молодого соперника: в этом году первое место по количеству номинаций занял потоковый сервис Netflix (112), сместив с вершины премиальный кабельный канал (108), занимавший трон целых семнадцать лет. Среди эфирных телеканалов первое место удерживает NBC (78).
В гонку после прошлогоднего перерыва триумфально вернулся тяжеловес «Игра престолов» и отхватил 22 номинации, возглавив список претендентов на крупнейшую телевизионную награду. За ним с 21 номинацией в активе следует технотриллер «Мир Дикого Запада». Сразу несколько номинаций в ключевых категориях заслуженно получили второй сезон «Очень странных дел» и семисерийный вестерн «Забытые богом».
Юбилейная 70-я церемония вручения наград состоится 17 сентября.
Список номинантов премии «Эмми» 2018 года в основных категориях выглядит так:
Лучший драматический сериал
- «Игра престолов», HBO
- «Очень странные дела», Netflix
- «Мир Дикого Запада», HBO
- «Американцы», FX
- «Корона», Netflix
- «Рассказ служанки», Hulu
- «Это мы», NBC
Лучший комедийный сериал
- «Атланта», FX
- «Черноватый», ABC
- «Барри», HBO
- «Умерь свой энтузиазм», HBO
- «Кремниевая долина», HBO
- «Несгибаемая Кимми Шмидт», Netflix
- «Блеск», Netflix
- «Невероятная миссис Мэйзел», Amazon
Лучший мини-сериал
- «Американская история преступлений», FX
- «Алиенист», TNT
- «Гений», National Geographic
- «Забытые богом», Netflix
- «Патрик Мелроуз», Showtime
Лучший актёр в драматическом сериале
- Стерлинг К. Браун, «Это мы»
- Джейсон Бейтман, «Озарк»
- Эд Харрис, «Мир Дикого Запада»
- Мэттью Риз, «Американцы»
- Джеффри Райт, «Мир Дикого Запада»
- Майло Вентимилья, «Это мы»
Лучшая актриса в драматическом сериале
- Клер Фой, «Корона»
- Сандра О, «Убивая Еву»
- Элизабет Мосс, «Рассказ служанки»
- Кери Рассел, «Американцы»
- Эван Рэйчел Вуд, «Мир Дикого Запада»
- Татьяна Маслани, «Тёмное дитя»
Лучший актёр в комедийном сериале
- Энтони Андерсон, «Черноватый»
- Билл Хейдер, «Барри»
- Ларри Дэвид, «Умерь свой энтузиазм»
- Дональд Гловер, «Атланта»
- Уильям Х. Мэйси, «Бесстыдники»
- Тед Дэнсон, «Хорошее место»
Лучшая актриса в комедийном сериале
- Памела Адлон, «Перемены»
- Иса Рэй, «Белая ворона»
- Эллисон Дженни, «Мамочка»
- Рэйчел Броснахэн, «Невероятная миссис Мэйзел»
- Трэйси Эллис Росс, «Черноватый»
- Лили Томлин, «Грейс и Фрэнки»
Лучший актёр в мини-сериале или телефильме
- Даррен Крисс, «Американская история преступлений»
- Бенедикт Камбербэтч, «Патрик Мелроуз»
- Джефф Дэниелс, «Призрачная башня»
- Джон Ледженд, «Иисус Христос — суперзвезда»
- Антонио Бандерас, «Гений»
- Джесси Племонс, «Чёрное зеркало» (эпизод USS Callister)
Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме
- Джессика Бил, «Грешница»
- Лора Дерн, телефильм «Рассказ»
- Мишель Докери, «Забытые богом»
- Эди Фалько, «Закон и порядок: Настоящее преступление»
- Реджина Кинг, «Семь секунд»
- Сара Полсон, «Американская история ужасов»
Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
- Николай Костер-Вальдау, «Игра престолов»
- Питер Динклэйдж, «Игра престолов»
- Джозеф Файнс, «Рассказ служанки»
- Дэвид Харбор, «Очень странные дела»
- Мэнди Патинкин, «Родина»
- Мэтт Смит, «Корона»
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
- Энн Дауд, «Рассказ служанки»
- Исонн Страховски, «Рассказ служанки»
- Алексис Бледел, «Рассказ служанки»
- Милли Бобби Браун, «Очень странные дела»
- Лина Хиди, «Игра престолов»
- Тэнди Ньютон, «Мир Дикого Запада»
Лучший актёр второго плана в комедийном сериале или шоу
- Луи Андерсон, «Баскетс»
- Брайан Тайри Генри, «Атланта»
- Алек Болдуин, «Субботним вечером в прямом эфире»
- Титус Бёрджесс, «Несгибаемая Кимми Шмидт»
- Тони Шэлуб, «Невероятная миссис Мэйзел»
- Кинан Томпсон, «Субботним вечером в прямом эфире»
- Генри Уиклер, «Барри»
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале или шоу
- Лесли Джонс, «Субботним вечером в прямом эфире»
- Кейт Маккиннон, «Субботним вечером в прямом эфире»
- Зази Битц, «Атланта»
- Алекс Борштейн, «Невероятная миссис Мэйзел»
- Эйди Брайант, «Субботним вечером в прямом эфире»
- Бетти Гилпин, «Блеск»
- Лори Меткаф, «Розанна»
- Меган Маллалли, «Уилл и Грейс»
Лучший телефильм
- «Чёрное зеркало», Netflix (серия USS Callister)
- «451 градус по Фаренгейту», HBO
- «Флинт», Lifetime
- «Патерно», HBO
- «Рассказ», HBO
Лучший актёр второго плана в мини-сериале или телефильме
- Джефф Дэниелс, «Забытые богом»
- Брэндон Виктор Диксон, «Иисус Христос — суперзвезда»
- Джон Легуизамо, «Уэйко»
- Рикки Мартин, «Американская история преступлений»
- Майкл Сталберг, «Призрачная башня»
- Эдгар Рамирес, «Американская история преступлений»
- Финн Уиттрок, «Американская история преступлений»
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
- Сара Бареллис, «Иисус Христос — суперзвезда»
- Пенелопа Крус, «Американская история преступлений»
- Джудит Лайт, «Американская история преступлений»
- Адина Портер, «Американская история ужасов»
- Мерритт Уивер, «Забытые богом»
- Летиша Райт, «Чёрное зеркало» (эпизод «Чёрный музей»)
Лучший приглашённый актёр в драматическом сериале
- Ф. Мюррей Абрахам, «Родина»
- Кэмерон Бриттон, «Охотники за разумом»
- Мэттью Гуд, «Корона»
- Рон Сепас Джонс, «Это мы»
- Джимми Симпсон, «Мир Дикого Запада»
- Джеральд Макрейни, «Это мы»
Лучшая приглашённая актриса в драматическом сериале
- Виола Дэвис, «Скандал»
- Келли Дженретт, «Рассказ служанки»
- Черри Джонс, «Рассказ служанки»
- Дайана Ригг, «Игра престолов»
- Сисели Тайсон, «Как избежать наказания за убийство»
- Самира Уайли, «Рассказ служанки»
Лучший приглашённый актёр в комедийном сериале или шоу
- Стерлинг К. Браун, «Бруклин 9-9»
- Брайан Крэнстон, «Умерь свой энтузиазм»
- Дональд Гловер, «Субботним вечером в прямом эфире»
- Билл Хейдер, «Субботним вечером в прямом эфире»
- Лин-Мануэль Миранда, «Субботним вечером в прямом эфире»
- Кэтт Уильямс, «Атланта»
Лучшая приглашенная актриса в комедийном сериале или шоу
- Ванда Сайкс, «Черноватый»
- Джейн Линч, «Невероятная миссис Мэйзел»
- Майя Рудольф, «Хорошее место»
- Молли Шэннон, «Уилл и Грейс»
- Тина Фей, «Субботним вечером в прямом эфире»
- Тиффани Хэддиш, «Субботним вечером в прямом эфире»
Лучшая режиссура в комедийном сериале
- Дональд Гловер, «Атланта»
- Хиро Мурай, «Атланта»
- Билл Хейдер, «Барри»
- Джесси Перец, «Блеск»
- Эми Шерман-Палладино, «Невероятная миссис Мэйзел»
- Майк Джадж, «Кремниевая долина»
Лучшая режиссура в драматическом сериале
- Стивен Долдри, «Корона»
- Мэтт и Росс Дафферы, «Очень странные дела»
- Алан Тэйлор, «Игра престолов»
- Джереми Подесва, «Игра престолов»
- Кари Скогланд, «Рассказ служанки»
- Джейсон Бейтман, «Озарк»
- Дэниел Сакхейм, «Озарк»
Лучшая режиссура в мини-сериале или телефильме
- Райан Мёрфи, «Американская история преступлений»
- Скотт Фрэнк, «Забытые богом»
- Давид Лево и Алекс Радзински, «Иисус Христос — суперзвезда»
- Крэйг Зиск, «Призрачная башня»
- Барри Левинсон, «Патерно»
- Эдвард Бергер, «Патрик Мелроуз»
- Дэвид Линч, «Твин Пикс»
Лучшая сценарная работа в комедийном сериале
- Дональд Гловер, «Атланта»
- Стефани Робинсон, «Атланта»
- Алек Берг и Билл Хейдер, «Барри»
- Лиз Сарнофф, «Барри»
- Эми Шерман-Палладино, «Невероятная миссис Мэйзел»
- Алек Берг, «Кремниевая долина»
Лучшая сценарная работа в драматическом сериале
- Мэтт и Росс Дафферы, «Очень странные дела»
- Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, «Игра престолов»
- Джоэл Филдс и Джо Вайсберг, «Американцы»
- Питер Морган, «Корона»
- Брюс Миллер, «Рассказ служанки»
- Фиби Уоллер-Бридж, «Убивая Еву»
Лучшая сценарная работа в мини-сериале или телефильме
- Кевин Макманус и Мэттью Макманус, «Американский вандал»
- Том Роб Смит, «Американская история ужасов»
- Скотт Фрэнк, «Забытые богом»
- Дэвид Николс, «Патрик Мелроуз»
- Дэвид Линч и Марк Фрост, «Твин Пикс»
- Уильям Бриджс и Чарли Брукер, «Чёрное зеркало» (эпизод USS Callister)
Лучший анимационный сериал
- «Рик и Морти»
- «Город героев»
- «Закусочная Боба»
- «Симпсоны»
- «Южный Парк»