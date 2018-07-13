За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В Лос-Анджелесе торжественно огласили номинантов на премию «Эмми» 2018 года. Казавшийся необоримым древний бастион HBO пал под натиском молодого соперника: в этом году первое место по количеству номинаций занял потоковый сервис Netflix (112), сместив с вершины премиальный кабельный канал (108), занимавший трон целых семнадцать лет. Среди эфирных телеканалов первое место удерживает NBC (78).

В гонку после прошлогоднего перерыва триумфально вернулся тяжеловес «Игра престолов» и отхватил 22 номинации, возглавив список претендентов на крупнейшую телевизионную награду. За ним с 21 номинацией в активе следует технотриллер «Мир Дикого Запада». Сразу несколько номинаций в ключевых категориях заслуженно получили второй сезон «Очень странных дел» и семисерийный вестерн «Забытые богом».

Юбилейная 70-я церемония вручения наград состоится 17 сентября.

Список номинантов премии «Эмми» 2018 года в основных категориях выглядит так:

Лучший драматический сериал

Лучший комедийный сериал

Лучший мини-сериал

Лучший актёр в драматическом сериале

Лучшая актриса в драматическом сериале

Лучший актёр в комедийном сериале

Лучшая актриса в комедийном сериале

Лучший актёр в мини-сериале или телефильме

Лучшая актриса в мини-сериале или телефильме

Лучший актёр второго плана в драматическом сериале

Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале

Лучший актёр второго плана в комедийном сериале или шоу

Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале или шоу

Лучший телефильм

Лучший актёр второго плана в мини-сериале или телефильме

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме

Лучший приглашённый актёр в драматическом сериале

Лучшая приглашённая актриса в драматическом сериале

Лучший приглашённый актёр в комедийном сериале или шоу

Лучшая приглашенная актриса в комедийном сериале или шоу

Лучшая режиссура в комедийном сериале

Лучшая режиссура в драматическом сериале

Лучшая режиссура в мини-сериале или телефильме

Лучшая сценарная работа в комедийном сериале

Лучшая сценарная работа в драматическом сериале

Лучшая сценарная работа в мини-сериале или телефильме

Лучший анимационный сериал