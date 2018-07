Netflix экранизирует рыцарский роман «Письмо королю» датской писательницы Тонке Драхт

Потоковый сервис Netflix заказал съёмки подросткового приключенческого фэнтези под названием «Письмо королю» (The Letter For The King). Многосерийный проект является англоязычной экранизацией одноимённого рыцарского романа датской писательницы Тонке Драхт.

Книга, первые увидевшая свет в 1962 году, повествует о выдуманном мире трёх королевств, где живёт юный и отважный Тиури, мечтающий стать рыцарем. Совершенно неожиданно на плечи 16-летнего парня ложится величайшая ответственность — умирающий рыцарь отдаёт Тиури тайное письмо, которое нужно непременно доставить королю, живущему за Великими горами. Юноше предстоит оставить позади прошлую жизнь и мечты о рыцарстве, чтобы отправиться в смертельно опасное путешествие во имя спасения мира.

Сценарной адаптацией займётся Уилл Дэвис («Как приручить дракона», «Кот в сапогах»). Съёмки начнутся осенью и будут проходить в Новой Зеландии. Производственный процесс курирует лондонская студия FilmWave.