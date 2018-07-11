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Розарио Доусон сыграет главную роль в криминальном триллере от USA Network

Сестра милосердия, бесплатно штопающая благородных линчевателей Нью-Йорка, прошла курсы переподготовки и поработает детективом. Розарио Доусон («Сорвиголова», «Люк Кейдж») получила главную роль в пилотном эпизоде сериала «Тернистый путь» (Briarpatch) от кабельного канала USA Network.

Криминальный триллер по одноимённому роману Росса Томаса повествует об Аллегре Дилл (Доусон) — упорной, невероятно одарённой сыщице, работающей в штате Вашингтон на одного молодого амбициозного сенатора. Когда её младшая сестра — детектив из отдела убийств — погибает от кем-то подложенной в автомобиль бомбы, главная героиня возвращается на родину в Техас. Поиски убийцы оборачиваются опасными копаниями в прошлом, которое Аллегра все эти годы безуспешно пыталась похоронить.

Сценарной адаптацией занимается сопродюсер «Легиона» Энди Гринвальд; он же выступает исполнительным продюсером будущего сериала наряду с Доусон, Сэмом Эсмейлом («Мистер Робот») и Чадом Хэмилтоном. Проект курируют Universal Cable Productions, Paramount Television, Esmail Corp и Anonymous Content.

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Тернистый путь
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Розарио Доусон сыграет главную роль в криминальном триллере от USA Network

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