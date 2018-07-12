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Кевин Смит питчит зрителям свою аптечную комедию на новой онлайн-платформе Rivit TV Барри Кеоган получил главную роль в экранизации комикса «Игрек: Последний мужчина» «Принц драконов» — анонс мультсериала Джереми Айронс снимется в пилоте «Хранителей» от HBO Hitman 2 — анонс, дата выхода, трейлеры
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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Кевин Смит питчит зрителям свою аптечную комедию на новой онлайн-платформе Rivit TV

Современная телеиндустрия стремится быть ближе, понятнее и удобнее зрителю — в конце концов, битва за аудиторию вечна. Количество вещателей растёт, спектр услуг расширяется. Так, сегодня начала работу новая стриминговая платформа Rivit TV, дарящая публике возможность самой решать, какой из оригинальных пилотов сервиса достоин вырасти в полноценный сериал.

Для просмотра уже доступен пилотный эпизод проекта от незабвенного Кевина Смита под названием Hollyweed. Это производственная комедия о работниках аптеки, продающей лекарственную марихуану в Лос-Анджелесе, где Смит собирается сыграть одну из главных ролей.

Онлайн-платформа Rivit TV позволяет авторам питчить аудитории свои проекты и благодаря системе пледжей получать от зрителей финансовую поддержку на съёмки полного первого сезона. После просмотра пилота зритель решает, достоин ли проект финансирования, и вносит свою скромную лепту. Плата за один эпизод колеблется от $ 1,99 до $ 5,99. У создателей есть полтора месяца, чтобы уговорить аудиторию профинансировать их детище и собрать необходимую сумму на производство.

Похожий подход когда-то практиковал Amazon, выкатывавший на суд зрителей отснятые первые эпизоды и принимавший решение на основе голосования за пилоты. Позже потоковый сервис отказался от этого механизма.

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