Розамунд Пайк и Крис О'Дауд сыграют семейную пару в комедии от Ника Хорнби и Стивена Фрирза

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Розамунд Пайк («Исчезнувшая») и Крис О'Дауд («Достать коротышку», «Компьютерщики») объединят свои комедийные таланты для очень короткого ситкома от SundanceTV «Семейное положение» (State of the Union).

Проект будет насчитывать 10 эпизодов продолжительностью 10 минут каждый и расскажет о супругах в исполнении Пайк и О’Дауда, по традиции встречающихся в баре перед еженедельными сеансами терапии для семейных пар.

Сценарий напишет Ник Хорнби («Мой мальчик»), а срежиссирует все эпизоды Стивен Фрирз («Королева»). В исполнительных продюсерах помимо Хорнби и Фрирза значатся Эми Джексон, Джейми Лоренсон, Хакан Кусетта, Эйн Каннинг и Эмиль Шерман. Производством займётся See-Saw Films. Съёмки стартуют этим летом в Лондоне.