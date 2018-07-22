«Человек в высоком замке» получил трейлер, дату выхода третьего сезона и продление на четвёртый

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Для Comic-Con «Человек в высоком замке» припас сразу несколько новостей. Во-первых, стала известна дата выхода третьего сезона — многосерийная антиутопия от Amazon вернётся на телеэкраны 5 октября. Во-вторых, проект получил продление на четвёртый сезон. В третьих, продолжение антиутопии обзавелось первым трейлером.

Вольная экранизация одноимённого романа Филипа К. Дика с Алексой Давалос и Руфусом Сьюэллом в главных ролях рассказывает об альтернативной реальности, где антигитлеровская коалиция проиграла Вторую мировую войну: восточное побережье США отошло под контроль нацистской Германии, западное досталось Японии. Нейтральная полоса между ними стала пристанищем для движения Сопротивления во главе с таинственным Человеком в высоком замке.

Шоураннером третьего сезона выступает Эрик Овермиер («Босх»). Он входит и в команду исполнительных продюсеров, где состоят Ридли Скотт, Дэвид В. Цукер, Ричард Хейус, Иза Дик Хакетт и Дэниел Персивал.