 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Объявлены номинанты на премию «Эмми» 2018 года Netflix экранизирует рыцарский роман «Письмо королю» датской писательницы Тонке Драхт Из первоначального сценария «Чужого 3» сделают комикс Барри Кеоган получил главную роль в экранизации комикса «Игрек: Последний мужчина» «Принц драконов» — анонс мультсериала
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Человек в высоком замке» получил трейлер, дату выхода третьего сезона и продление на четвёртый

Для Comic-Con «Человек в высоком замке» припас сразу несколько новостей. Во-первых, стала известна дата выхода третьего сезона — многосерийная антиутопия от Amazon вернётся на телеэкраны 5 октября. Во-вторых, проект получил продление на четвёртый сезон. В третьих, продолжение антиутопии обзавелось первым трейлером.

Вольная экранизация одноимённого романа Филипа К. Дика с Алексой Давалос и Руфусом Сьюэллом в главных ролях рассказывает об альтернативной реальности, где антигитлеровская коалиция проиграла Вторую мировую войну: восточное побережье США отошло под контроль нацистской Германии, западное досталось Японии. Нейтральная полоса между ними стала пристанищем для движения Сопротивления во главе с таинственным Человеком в высоком замке.

Шоураннером третьего сезона выступает Эрик Овермиер («Босх»). Он входит и в команду исполнительных продюсеров, где состоят Ридли Скотт, Дэвид В. Цукер, Ричард Хейус, Иза Дик Хакетт и Дэниел Персивал.

+ Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
AMC одобрил съёмки второго сезона сериала «Террор»
 
Кэтрин Уинник и Томми Флэнаган снимутся в «Убийцах Ву» от Netflix
 
«Человек в высоком замке» получил трейлер, дату выхода третьего сезона и продление на четвёртый

Тоже интересно

 
Кино «Человек-муравей и Оса» — второй трейлер
 
Аниме ЕВА-179: Ищите название в подкасте
 
Телеовощи. Выпуск 83: Агент Шлюшка
 
Кино Роберт Дауни-младший согласен на «Железного человека 4»
 
Кино Звезда «Мистера Робота» сыграет Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 171: Нетрадиционный сиквел
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Майкл Пактер: Стартовая линейка нового Xbox будет хорошейEpic Games: Новое поколение консолей сделает лица куда более реалистичнымиSpider-Man - креативный директор прокомментировал разговоры об изменении внешности Мэри ДжейнSekiro: Shadows Die Twice - появились новые подробности и скриншоты из свежего номера журнала EDGE, стали известны сроки показа геймплеяBethesda: Нам нужно изменить подход к созданию однопользовательских игр
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика