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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Судная ночь» — трейлер

What is more American than The Purge? Авторы сериала считают этот вопрос риторическим. На Comic-Con кабельный канал USA Network привёз трейлер «Судной ночи» — десятисерийного спин-оффа одноимённого кинофранчайза. Сериал стартует 4 сентября.

События кровавого триллера разворачиваются в альтернативной реальности, где существует традиции Судных ночей: раз в году в тоталитарных США на 12 часов разрешены любые преступления. Это история о жителях городка, чьи судьбы пересекутся в одну из таких страшных ночей. Каждому из них суждено столкнуться со своим прошлым, проверить себя на прочность и выяснить, как далеко они готовы зайти, чтобы дожить до утра.

Первый эпизод снял Энтони Хэмингуэй («Прослушка»). Сценарист и режиссёр фильмов Джеймс Демонако написал сценарий первого сезона и выступает его исполнительным продюсером вместе с коллегой Себастьеном Лемерсье, шоураннером сериала Томасом Келли, Джейсоном Блумом, Майклом Бэем, Брэдом Фуллером и Эндрю Формом. Производство курируют Blumhouse TV и Universal Cable Productions.

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