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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Академия смерти» — трейлер

Кабельный канал Syfy обнародовал интригующий трейлер сериала «Академия смерти» по одноимённому комиксу Рика Ремендера и Уэса Крэйга от Image Comics. А вот датой премьеры проект пока не обзавёлся, хотя уже известно, что стартует в следующем году.

Мрачная история в стилистике 80-х рассказывает о бездомном подростке Маркусе Лопесе, попавшем в элитную частную школу, куда отправляют на обучение своих отпрысков сливки криминального мира. Хранить верность собственным моральным принципам в окружении жестоких сверстников и типичных подростковых проблем в мире Маркуса смертельно опасно.

В сериале снимаются Бенедикт Вонг (мастер Лин), Бенджамин Уодсворт (Маркус), Лана Кондор (Сайя), Мария Габриела де Фария (Мария), Люк Тенни (Уилли), Лиам Джеймс (Билли) и Майкл Дюваль (Чико).

Шоураннер проекта — Адам Таргум («Банши»). Ремендер и Майлз Фелдсотт написали сценарий пилота, а снял его Ли Толанд Кригер («Ривердейл»). Авторы комикса выступают исполнительными продюсерами наряду с Джо и Энтони Руссо («Мстители: Война бесконечности»). Производством заведуют Sony Pictures TV и Universal Cable Prods.

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Видео Академия смерти
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