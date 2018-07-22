«Академия смерти» — трейлер

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал Syfy обнародовал интригующий трейлер сериала «Академия смерти» по одноимённому комиксу Рика Ремендера и Уэса Крэйга от Image Comics. А вот датой премьеры проект пока не обзавёлся, хотя уже известно, что стартует в следующем году.

Мрачная история в стилистике 80-х рассказывает о бездомном подростке Маркусе Лопесе, попавшем в элитную частную школу, куда отправляют на обучение своих отпрысков сливки криминального мира. Хранить верность собственным моральным принципам в окружении жестоких сверстников и типичных подростковых проблем в мире Маркуса смертельно опасно.

В сериале снимаются Бенедикт Вонг (мастер Лин), Бенджамин Уодсворт (Маркус), Лана Кондор (Сайя), Мария Габриела де Фария (Мария), Люк Тенни (Уилли), Лиам Джеймс (Билли) и Майкл Дюваль (Чико).

Шоураннер проекта — Адам Таргум («Банши»). Ремендер и Майлз Фелдсотт написали сценарий пилота, а снял его Ли Толанд Кригер («Ривердейл»). Авторы комикса выступают исполнительными продюсерами наряду с Джо и Энтони Руссо («Мстители: Война бесконечности»). Производством заведуют Sony Pictures TV и Universal Cable Prods.