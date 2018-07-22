Сценарий пилотного эпизода сериала «Судья Дредд: Мега-Сити 1» готов

Последний раз новостями о проекте «Судья Дредд: Мега-Сити 1» публику радовали почти год назад, с тех пор авторы не отличались разговорчивостью, углубившись в разработку и сразу объявив, что скорой премьеры ждать не стоит, ибо материал требует бережного, серьёзного подхода. Но ради Comic-Con обет молчания всё-таки прервали — со свежей информацией зрителей познакомили представители британской компании по разработке компьютерных игр Rebellion, которая на пару с IM Global Television участвует в производстве сериала.

Оказывается, сценарная команда «Мега-Сити 1»давно сформирована, и возглавляет её автор со стажем Роб Уильямс, работающий преимущественно над комиксами из культовой британской научно-фантастической антологии 2000AD, из которой и вышел знаменитый Судья Дредд. Сценарий пилотного эпизода уже готов, равно как и сценарный план для первого и второго сезонов. И да, имя сурового законника совершенно точно присутствует в тексте, но поскольку сериал ансамблевый, он будет не единственным главным персонажем истории.

Наиглавнейший вопрос о возможном участии в проекте Карла Урбана создатели пока обходят стороной.

События футуристического боевика развернутся в громадном перенаселённом мегаполисе XXII века и расскажут о тяготах службы, с которыми столкнётся команда судей — сотрудников правоохранительных органов будущего, наделённых полномочиями полиции, судьи и палача.

Исполнительными продюсерами проекта выступают Джейсон Кинсгли и Марк Стерн («Звёздный крейсер „Галактика“»).