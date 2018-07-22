Новые сериалы 23–29 июля

Неделя исключительно скупая на изменения в премьерной сетке каналов и потоковых сервисов. Премьера одна, но многообещающая — стриминговая платформа Hulu презентует хоррор-антологию «Касл-Рок». А на Netflix с шестым сезоном вернётся тюремная драмеди «Оранжевый — хит сезона».
Среда, 25 июля
триллер, мистика
В ролях Андре Холланд, Билл Skarsgård, Джейн Леви, Мелани Лински, Скотт Гленн, Сисси Спейсек
Создатель Сэм Шоу
Местом действия хоррор-антологии является вымышленный городок Касл-Рок из вселенной мастера ужасов Стивена Кинга, где разворачиваются события нескольких фантастических рассказов и романов автора. Повествование объединяет персонажей и связанные с ними жуткие истории, происходившие в окружённом непроходимыми лесами городке штата Мэн.
драма, фантастика
В ролях Джош Холлоуэй, Сара Уэйн Кэллис, Питер Джекобсон, Аманда Ригетти, Гонсало Менендес, Д.Дж. Бликенстафф
Создатель Карлтон Кьюз, Райан Кондал
Тринадцатая серия под названием What Goes Around станет заключительной для третьего сезона и сериала. Кабельный канал USA Network на днях попрощался с проектом.
Пятница, 27 июля
комедия, драма
В ролях Тейлор Шиллинг, Лора Препон, Майкл Джей Харни, Мишель Хёрст, Кейт Малгрю, Джейсон Биггс
Создатель Дженджи Коэн
В центре сюжета — Пайпер Чепман, молодая женщина из благополучной семьи в Нью-Йорке. Пайпер сажают в женскую тюрьму на 15 месяцев за пособничество её бывшей возлюбленной Алекс Воуз, которая занималась контрабандой наркотиков. В тюрьме Пайпер знакомится с интересными женщинами трудной судьбы и встречает свою бывшую девушку, которая также отбывает наказание.