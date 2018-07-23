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Первоисточники: www.hollywoodreporter.comdeadline.com Прямая ссылка на новость:
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Нуми Рапас влилась в актёрский состав «Джека Райана»

Нуми Рапас («Девушка с татуировкой дракона», «Прометей») присоединится к Джону Красински во втором сезоне «Джека Райана», с лёгкой руки оформленного стриминг-гигантом Amazon задолго до премьеры первого.

В центре сюжета — молодой и перспективный аналитик ЦРУ (Красински), впервые оказавшийся на боевом задании и с ходу вынужденный бороться с терроризмом. Во втором сезон он отправится наводить порядок в Южную Америку, где его пути пересекутся с чрезвычайно способным, остроумным и обаятельным агентом немецкой разведки (Рапас).

Современным переосмыслением серии романов Тома Клэнси занимается Карлтон Кьюз («Остаться в живых», «Штамм») на пару с Грэмом Роландом («Грань»). Оба также значатся исполнительными продюсерами проекта вместе с Красински, Майклом Бэем, Брэдом Фуллером и Эндрю Формом. Производство контролируют Platinum Dunes, Skydance Media и Paramount TV.

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Джек Райан
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