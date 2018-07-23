Для четвёртого сезона «Супергёрл» создали супергероиню-трансгендера

Супергерои-геи и супергероини-лесбиянки? Скукота и вчерашний день! Прогрессивный современный мир требует супергероев-трансгендеров, которым повезло со сверхспособностями и не повезло с полом. Разумеется, играть такого персонажа должен только трансгендер. Во всяком случае так рассуждают авторы «Супергёрл», не устающей напоминать публике о разнообразии сверхлюдей. В четвёртом сезоне проекта The CW регулярную роль получила транс-активистка Николь Мэйнс.

В продолжении истории об умопомрачительных приключениях Кары Зор-Эл появится персонаж-трансгендер по имени Ниа Нал — молодой мужик-репортёр, открывший в себе внутреннюю богиню. Какими ещё сверхспособностями помимо вышеназванной обладает Ниа, авторы пока не сообщают, но известно, что её основной задачей в четвёртом сезоне станет осуществление своего предназначения — превращение в супергероиню Мечтательницу (Dreamer).

Исполнительными продюсерами сериала выступают бессменные Грег Берланти и Сара Шехтер. Производством заведуют Berlanti Productions и Warner Bros. Television. «Супергёрл» вернётся на телеэкраны в октябре.