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СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Дэн Хармон удалил свой твиттер из-за ролика-пародии на сериал «Декстер»

Голливудская охота на ведьм, перешедшая в острую фазу ввиду превентивных мер некоторых перестраховщиков, вынуждает переживать об устойчивости своего статуса даже наиболее востребованных и даровитых.

Так, недавнее увольнение с поста режиссёра «Стражей галактики 3» Джеймса Ганна за твиты десятилетней давности заставило всерьёз заволноваться соавтора «Рика и Морти» Дэна Хармона, пусть он и не сотрудничает с Disney. В 2009 году Хармон опубликовал в своём твиттере видеоролик — пародию на многосерийный хит Showtime «Декстер», где в образе психиатра «насилует» куклу-младенца. На днях ролик вновь стал гулять по сети, что побудило Хармона удалить свой аккаунт в «Твиттере».

Дэн Хармон так прокомментировал ситуацию:

В 2009 году я сделал «пилотный эпизод» — попытку спародировать сериал «Декстер», и преуспел лишь в намерении оскорбить. Я быстро понял, что ролик — совершенная безвкусица, и тут же удалил видео. Никому не стоило его видеть, и я приношу за него свои искренние извинения.

Adult Swim, недавно одобривший съёмки семидесяти свежих эпизодов «Рика и Морти», поспешил заявить, что такого типа контент канал не приветствует. Руководство вещателя ограничилось выговором, заявив, что Хармон осознал свою ошибку и извинился. Автор остаётся у руля проекта, во всяком случае, пока что.

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