«Хороший коп» — трейлер

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix опубликовал трейлер 10-серийной полицейской комедии «Хороший коп». Актёрский состав сериала возглавляют Джош Гробан и Тони Данца. Первый сезон подписчики смогут посмотреть уже 21 сентября.

В центре истории — опальный коп в отставке Тони-старший (Данца), не признающий правил. Он живёт с сыном — Тони-младшим (Гробан), честным, ответственным детективом бруклинской полиции, прилежно следующим букве закона. Отец без надобности делится с чадом житейской мудростью, даёт непрошеные советы по части женщин и, конечно, помогает раскрывать преступления.

Шоураннером и сценаристом выступает Энди Брэкман («Детектив Монк»). Вдобавок он числится исполнительным продюсером проекта наряду с Данцой, Рэндоллом Зиском и Ховардом Клейном («Офис», «Парки и зоны отдыха»).