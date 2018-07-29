Новые сериалы 30 июля — 5 августа

Многосерийных премьер на неделе не предвидится. Несколько сериалов покинут телеэфир и три вернутся — на Freeform стартует второй сезон комедии «Одиноки вместе», на Hulu — четвёртый сезон комедии «Без обязательств», а кабельный канал USA Network покажет первый эпизод второго сезона детективной антологии «Грешница».
Понедельник, 30 июля
драма, комедия
В ролях Джой Нэш, Джулианна Маргулис, Робин Вайгерт, Адам Ротенберг, Тамара Тюни, Роуэна Кинг
Создатель Марти Ноксон
Первый сезон чёрной комедии завершится десятым эпизодом под названием Bedwomb. О дальнейшей судьбе сериала канал AMC пока не сообщал.
Вторник, 31 июля
комедия
В ролях Микейла Уоткинс, Томми Дьюи, Тара Линн Барр, Няша Хатенди, Фрэнсис Конрой, Патрик Хьюсингер
Создатель Зандер Леманн
Сюжет повествует о вновь съехавшихся молодом холостяке и его недавно разведённой сестре. Вместе они воспитывают её дочь-подростка и помогают друг другу решать проблемы в личной жизни.
Среда, 1 августа
триллер
В ролях Билл Пуллман, Кэрри Кун, Натали Пол, Ханна Гросс, Элиша Хениг
Создатель Дерек Саймондс
Восьмисерийное продолжение возвращает детектива Гарри Эмброуза на малую родину — в провинциальный городок вблизи Нью-Йорка, где ему предстоит расследовать необычное и шокирующее преступление: мальчик без каких-либо видимых причин отравил собственных родителей. Пытаясь разобраться в произошедшем, Эмброуз не находит понимания у местных — старые знакомые всеми правдами и неправдами пытаются защитить свои тайны.
комедия
В ролях Эстер Повицки, Бенжи Афлало, Джинджер Гонзага, Алисия Ханна, Хейли Мари Норман, Крис Д'Элия
Создатель Энди Сэмберг, Акива Шаффер, Йорма Такконе
Главные герои — парень и девушка из поколения двухтысячных, два неудачника, пытающихся вместе сладить с непростыми, свихнувшимися на тщеславии жизнью и культурой Лос-Анджелеса. Спасение от сумасшедшего современного мира они находят лишь в платонической любви друг к другу.
драма, мистика
В ролях Джозеф Морган, Дэниэл Гиллис, Клер Холт, Фиби Тонкин, Чарльз Майкл Дэвис, Даниэлла Пинеда
Создатель Джули Плек
Тринадцатая серия When the Saints Go Marching In станет заключительной для пятого сезона и сериала. Канал The CW официально попрощался с мистической драмой.
Понедельник, 2 июля
фантастика, драма, романтический
В ролях Оливия Холт, Обри Джозеф, Андреа Рот, Карл Лундстедт, Глория Рубен, Дж. Д. Эвермор
Создатель Джо Покаски
Первый сезон подростковой мелодрамы в мире супергероев завершится десятым эпизодом Colony Collapse. Канал Freeform продлил сериал на второй сезон.
Пятница, 3 августа
драма
В ролях Онжаню Эллис, Приянка Чопра, Джейк Маклафлин, Тейт Эллингтон, Джоанна Брэдди, Грэхэм Роджерс
Создатель Джошуа Сафран
Тринадцатая серия под названием Who Are You? станет заключительной для третьего сезона и сериала. В мае телеканал ABC объявил проект закрытым.
Воскресенье, 5 августа
драма
В ролях Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Николас Браун, Мэттью Макфейден
Первый сезон семейной драмы завершится десятым эпизодом Nobody Is Ever Missing. В июне кабельный канал HBO продлил проект на второй сезон.