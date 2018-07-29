 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Netflix одобрил съёмки первого сезона сериала «Локки и ключ» Дэн Хармон удалил свой твиттер из-за ролика-пародии на сериал «Декстер» Из первоначального сценария «Чужого 3» сделают комикс Кевин Смит питчит зрителям свою аптечную комедию на новой онлайн-платформе Rivit TV Барри Кеоган получил главную роль в экранизации комикса «Игрек: Последний мужчина»
1
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Новые сериалы 30 июля — 5 августа

Многосерийных премьер на неделе не предвидится. Несколько сериалов покинут телеэфир и три вернутся — на Freeform стартует второй сезон комедии «Одиноки вместе», на Hulu — четвёртый сезон комедии «Без обязательств», а кабельный канал USA Network покажет первый эпизод второго сезона детективной антологии «Грешница».

Понедельник, 30 июля

 
Конец сезона1
AMC
Диетлэнд Dietland

драма, комедия

В ролях Джой Нэш, Джулианна Маргулис, Робин Вайгерт, Адам Ротенберг, Тамара Тюни, Роуэна Кинг

Создатель Марти Ноксон

Первый сезон чёрной комедии завершится десятым эпизодом под названием Bedwomb. О дальнейшей судьбе сериала канал AMC пока не сообщал.

Вторник, 31 июля

 
Сезон4
Hulu
Без обязательств Casual

комедия

В ролях Микейла Уоткинс, Томми Дьюи, Тара Линн Барр, Няша Хатенди, Фрэнсис Конрой, Патрик Хьюсингер

Создатель Зандер Леманн

Сюжет повествует о вновь съехавшихся молодом холостяке и его недавно разведённой сестре. Вместе они воспитывают её дочь-подростка и помогают друг другу решать проблемы в личной жизни.

Среда, 1 августа

 
Сезон2
USA Network
Грешница The Sinner

триллер

В ролях Билл Пуллман, Кэрри Кун, Натали Пол, Ханна Гросс, Элиша Хениг

Создатель Дерек Саймондс

Восьмисерийное продолжение возвращает детектива Гарри Эмброуза на малую родину — в провинциальный городок вблизи Нью-Йорка, где ему предстоит расследовать необычное и шокирующее преступление: мальчик без каких-либо видимых причин отравил собственных родителей. Пытаясь разобраться в произошедшем, Эмброуз не находит понимания у местных — старые знакомые всеми правдами и неправдами пытаются защитить свои тайны.

Видео

 
Сезон2
Freeform
Одиноки вместе Alone Together

комедия

В ролях Эстер Повицки, Бенжи Афлало, Джинджер Гонзага, Алисия Ханна, Хейли Мари Норман, Крис Д'Элия

Создатель Энди Сэмберг, Акива Шаффер, Йорма Такконе

Главные герои — парень и девушка из поколения двухтысячных, два неудачника, пытающихся вместе сладить с непростыми, свихнувшимися на тщеславии жизнью и культурой Лос-Анджелеса. Спасение от сумасшедшего современного мира они находят лишь в платонической любви друг к другу.

Видео

 
Конец сезона5
The CW
Первородные The Originals

драма, мистика

В ролях Джозеф Морган, Дэниэл Гиллис, Клер Холт, Фиби Тонкин, Чарльз Майкл Дэвис, Даниэлла Пинеда

Создатель Джули Плек

Тринадцатая серия When the Saints Go Marching In станет заключительной для пятого сезона и сериала. Канал The CW официально попрощался с мистической драмой.

Видео

 
Конец сезона2
History
Команда 6 Six

боевик, драма, военный

Десятая серия под заголовком Danger Close завершит второй сезон и сериал. В июне канал History объявил о закрытии проекта.

Видео

Понедельник, 2 июля

 
Конец сезона1
Freeform
Плащ и Кинжал Marvel's Cloak & Dagger

фантастика, драма, романтический

В ролях Оливия Холт, Обри Джозеф, Андреа Рот, Карл Лундстедт, Глория Рубен, Дж. Д. Эвермор

Создатель Джо Покаски

Первый сезон подростковой мелодрамы в мире супергероев завершится десятым эпизодом Colony Collapse. Канал Freeform продлил сериал на второй сезон.

Видео

Пятница, 3 августа

 
Конец сезона3
ABC (US)
Куантико Quantico

драма

В ролях Онжаню Эллис, Приянка Чопра, Джейк Маклафлин, Тейт Эллингтон, Джоанна Брэдди, Грэхэм Роджерс

Создатель Джошуа Сафран

Тринадцатая серия под названием Who Are You? станет заключительной для третьего сезона и сериала. В мае телеканал ABC объявил проект закрытым.

Видео

Воскресенье, 5 августа

 
Конец сезона1
HBO
Наследники Succession

драма

В ролях Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Николас Браун, Мэттью Макфейден

Первый сезон семейной драмы завершится десятым эпизодом Nobody Is Ever Missing. В июне кабельный канал HBO продлил проект на второй сезон.

Видео

1 Обсудить
Темы
 
Превью
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Игры Рецензия и отзывы на игру Resident Evil 7
 
КиноИгры Джим Керри исполнит роль главного злодея в фильме по игре «Ёжик Соник»
 
Кино Трейлер фильма «Бен-Гур»
 
Аниме Лучшее аниме весны 2016 года
 
Кино Трейлер «Викинга»
 
Кино «Хроники хищных городов» — трейлер
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Warriors Orochi 4 - представлена новая геймплейная демонстрация PS4-версииDigimon Survive - опубликован первый трейлер новой игры во вселенной Дигимонов для PS4 и Nintendo SwitchВ новом проекте Rocksteady Studios, возможно, появится мультиплеерProject Lambda - представлена подборка свежих скриншотов фанатского ремейка оригинальной Half Life на Unreal Engine 4Shadow of the Tomb Raider - разработчики о конце трилогии про становление Лары Крофт
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика