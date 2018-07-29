Новые сериалы 30 июля — 5 августа

Сезон 2

USA Network

Восьмисерийное продолжение возвращает детектива Гарри Эмброуза на малую родину — в провинциальный городок вблизи Нью-Йорка, где ему предстоит расследовать необычное и шокирующее преступление: мальчик без каких-либо видимых причин отравил собственных родителей. Пытаясь разобраться в произошедшем, Эмброуз не находит понимания у местных — старые знакомые всеми правдами и неправдами пытаются защитить свои тайны.