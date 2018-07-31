«Мистер Мерседес» — трейлер второго сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Десятисерийный второй сезон «Мистера Мерседеса» обзавёлся полноценным трейлером, сулящим форменное сумасшествие. Дату выхода объявили ещё в апреле — сериал вернётся в эфир кабельного канала AT&T Audience Network 22 августа.

Экранизация одноимённого романа Стивена Кинга рассказывает о маньяке Брэйди Хартсфилде (Гарри Тредэвэй), въехавшем на украденном «Мерседесе» в толпу людей, и бывшем детективе полиции Билле Ходжесе (Брендан Глисон), получающем анонимные письма от этого психопата. Сыщик намерен собственноручно изловить полоумного убийцу, который планирует продолжать своё кровавое дело.

В детективном триллере снимаются Мэри-Луиз Паркер, Скотт Лоуренс, Джастин Люпе, Келли Линч, Энн Кьюсак, Роберт Стэнтон, Холланд Тейлор и Брида Вул. Во втором сезоне актёрский состав пополнили Джек Хьюстон, Тесса Феррер и Максимилиано Эрнандес.

Главным сценаристом и шоураннером выступает Дэвид Э. Келли («Голиаф»), режиссирует Джек Бендер («Остаться в живых»). Производством руководит Sonar Entertainment.