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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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FOX работает над приквелом культового сериала «24 часа»

Удивительно смелое решение для телекомпании FOX — взять и рассказать историю о том, как белый мужчина становится богоподобным белым мужчиной. Для этого нужны шары. Короче говоря, патриархат наносит ответный удар!

Все эти громкие слова нужны, чтобы сообщить о готовящемся сериальном приквеле «24 часов». Оригинал является предметом поклонения в среде особенно яростных гетеросексуалов, а главный герой истории — агент Джек Бауэр — по мифологизации не уступает Чаку Норрису.

Долго — девять сезонов и один телефильм — эту лямку тянул Кифер Сазерленд, но возраст берёт своё, и актёр уже не может спасать мир на протяжении 24 эпизодов в реальном времени. Перезапуск с чернокожим актёром не оправдал себя. Остаётся только одно — вернуть любимого протагониста, но в омоложенном виде. Рассказать историю становления.

Над приквелом работают исполнительный шоураннер сериала Говард Гордон и два создателя «24 часов» — Джоэл Сурноу и Роберт Кокран. Пусть у них всё получится. Для этого нужно всего ничего: придумать интересный сюжет и найти правильного актёра. Плёвое дело!

С франчайзом «Заложница» это получилось аж на два сезона.

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