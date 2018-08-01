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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Дайан Герреро продемонстрирует все грани своего таланта в «Роковом патруле»

Дайан Герреро («Оранжевый — хит сезона») вслед за Эйприл Боулби отхватила одну из ключевых ролей в предстоящей экранизации комикса DC «Роковой патруль». Она перевоплотится в Сумасшедшую Джейн — девушку, страдающую редчайшим случаем множественного расстройства личности. Каждая из 64 ипостасей обладает собственными сверхспособностями, делая Джейн самым могущественным и самым нестабильным членом патруля.

В центре повествования — страннейшая в мире команда супергероев под руководством чокнутого учёного Найлза Колдера, состоящая из Роботмена, Негативного Человека, Безумной Джейн и Эластичной Женщины. Сломленные и искалеченные изгои находят применение своим способностям, воюя за спасение мира, которому нет до них никакого дела.

Над сценарием работает Джереми Карвер («Сверхъестественное»). В исполнительных продюсерах значится властелин телевселенной DC Грег Берланти вместе с Карвером, Джеффом Джонсом и Сарой Шехтер. Производство на контроле у Warner Bros. Television и Berlanti Productions.

Фантастический боевик получил добро на съёмки 13-серийного первого сезона ещё в мае, работа над ним вот-вот начнётся, а премьера состоится в следующем году.

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Оранжевый — хит сезона
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Подкасты
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