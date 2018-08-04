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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Крис Рок получил главную роль в четвёртом сезоне «Фарго»

О четвёртом сезоне «Фарго» от FX ничего не было слышно с января, но летний пресс-тур TCA принёс свежие новости о проекте. Огласил их не кто иной, как глава кабельного канала Джон Ландграф. Свежая телеглава антологии Ноя Хоули («Легион») официально ушла в разработку, успев обзавестись синопсисом и исполнителем главной роли — актёрский состав четвёртого сезона возглавил Крис Рок (фильмы «Смертельное оружие 4», «Догма», сериал «Все ненавидят Криса»).

События разворачиваются в 50-х годах прошлого века, когда на север США обрушиваются две мощные волны мигрантов. В Нью-Йорк и Чикаго прибывают выходцы из Юго-Восточной Европы, в частности, итальянцы, а из южных штатов страны — афроамериканцы, бегущие от печально известных законов о расовой сегрегации. Два мегаполиса становятся ареной битвы приезжих за свой кусочек «американской мечты». В Канзас-Сити два криминальных клана добиваются относительного мира — итальянцы и афроамериканцы сообща берут под контроль весь теневой бизнес в регионе. Скрепляет сделку между семьями обмен старшими сыновьями.

Крис Рок сыграет главу клана, по условиям договора отдавшего своего старшего сына врагу и вынужденного воспитывать чужого первенца как своего собственного. Мир между семьями хрупок, но выгоден обеим сторонам. Однако внезапная кончина главаря мафии Канзас-Сити меняет всё.

Хоули по-прежнему выступает в качестве шоураннера, сценариста и режиссёра проекта. Братья Коэны — авторы одноимённого кинофильма, вдохновившего сериал, — остаются на посту исполнительных продюсеров вместе с Уорреном Литтлфилдом и Джоном Кэмероном. Производство курируют MGM Television и FX Productions. Съёмки начнутся в следующем году.

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Фарго
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