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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Netflix обеспечил сериалу «Блеск» третий сезон

Потоковый сервис Netflix заказал съёмки второго сезона сериала «Блеск». Комедийная драма, чей первый сезон получил десять номинаций на премию «Эмми», вернётся на телеэкраны в следующем году со свежими десятью эпизодами.

Проект, вдохновлённый реально существовавшей в 80-х женской лиге рестлинга Gorgeous Ladies Of Wrestling (G.L.O.W.), повествует о безработной актрисе Рут Уайлдер (Элисон Бри) из Лос-Анджелеса, в отчаянной попытке творческой самореализации согласившейся участвовать в дамском рестлинг-шоу. Вместе с ней покорять вершину славы намерена целая команда амазонок в латексе, для которых выступления на ринге, возможно, единственный шанс состояться в жизни.

Сценаристами и шоураннерами сериала остаются Лиз Флэхайв («Родина») и Карли Менш («Косяки»). Исполнительными продюсерами по-прежнему числятся создатели тюремной драмеди «Оранжевый — хит сезона» Дженджи Коэн и Тара Херрманн.

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Блеск
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