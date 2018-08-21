За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix заказал съёмки второго сезона сериала «Блеск». Комедийная драма, чей первый сезон получил десять номинаций на премию «Эмми», вернётся на телеэкраны в следующем году со свежими десятью эпизодами.

Проект, вдохновлённый реально существовавшей в 80-х женской лиге рестлинга Gorgeous Ladies Of Wrestling (G.L.O.W.), повествует о безработной актрисе Рут Уайлдер (Элисон Бри) из Лос-Анджелеса, в отчаянной попытке творческой самореализации согласившейся участвовать в дамском рестлинг-шоу. Вместе с ней покорять вершину славы намерена целая команда амазонок в латексе, для которых выступления на ринге, возможно, единственный шанс состояться в жизни.

Сценаристами и шоураннерами сериала остаются Лиз Флэхайв («Родина») и Карли Менш («Косяки»). Исполнительными продюсерами по-прежнему числятся создатели тюремной драмеди «Оранжевый — хит сезона» Дженджи Коэн и Тара Херрманн.