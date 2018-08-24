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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Apple заказала съёмки первого сезона «Академии» Айзека Азимова

В апреле компания Apple отвоевала у конкурентов право на экранизацию культового цикла научно-фантастических романов Айзека Азимова «Академия» (Foundation). Многосерийный проект успешно дожил до наиглавнейшей стадии — официального заказа съёмок 10-серийного первого сезона. Основой для сериала станет трилогия романов «Академия», «Академия и Империя» и «Вторая Академия».

Космическая эпопея зародилась как серия рассказов, впервые опубликованных в 1942 году в Astounding Magazine, и разрослась до масштабной космосаги из семи книг. Первоначальная трилогия позже обзавелась четырёхтомным дополнением, две книги из которого являются предысторией, а ещё две — продолжением. Классика научной фантастики рассказывает о великой Галактической Империи (союзе заселённого землянами множества планет) — её расцвете, неминуемом закате и последующем возрождении.

Дэвид С. Гойер («Тёмный рыцарь», «Человек из стали») и Джош Фридман («Война миров», «Терминатор: Битва за будущее») числятся шоураннерами, а также исполнительными продюсерами проекта наравне с Дэвидом Эллисоном, Даной Голдберг, Марси Росс и дочерью писателя Робин Азимов. Производством займётся Skydance Television.

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