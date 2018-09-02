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Новые сериалы 3–9 сентября

В преддверии ежегодной эфирной лихорадки, именуемой открытием телесезона, своими премьерами зрителей спешат порадовать кабельные каналы и потоковые сервисы. На неделе зрителям предстоит познакомиться с пятью новичками, включая спин-офф «Сынов анархии» Курта Саттера и телевизионный приквел кинофранчайза «Судная ночь».

Вторник, 4 сентября

 
Премьера+
FX
Майянцы Mayans M.C.

драма, криминал

В ролях Джей Ди Пардо, Эдвард Джеймс Олмос, Сара Болджер, Клэйтон Карденас, Ричард Кебрал, Майкл Ирби

Создатель Курт Саттер

Спин-офф «Сынов анархии» повествует о байкерском клубе «Майянцы», ведущем дела на границе Мексики и Калифорнии. Главный герой истории — Эзекиэль «Эз» Рейес, после отсидки вернувшийся на малую родину. Парень вынужден приспосабливаться к своему новому статусу человека вне закона в родном городе, где у него когда-то были все шансы на исполнение заветной американской мечты.

Видео

 
Премьера+
USA Network
Судная ночь The Purge

ужасы, триллер

В ролях Гэбриэл Чаваррия, Ханна Эмили Андерсон, Джессика Гарза, Колин Вуделл, Рид Даймонд, Лили Симмонс

Создатель Джеймс Демонако

События кровавого триллера разворачиваются в альтернативной реальности, где существует традиции Судных ночей: раз в году в тоталитарных США на 12 часов разрешены любые преступления. Это история о жителях городка, чьи судьбы пересекутся в одну из таких страшных ночей. Каждому из них суждено столкнуться со своим прошлым, проверить себя на прочность и выяснить, как далеко они готовы зайти, чтобы дожить до утра.

Видео

Среда, 5 сентября

 
Сезон13
FXX
В Филадельфии всегда солнечно It’s Always Sunny in Philadelphia

комедия

В ролях Чарли Дэй, Гленн Хоуертон, Роб Макэлхенни, Кэйтлин Олсен, Дэнни Де Вито, Мэри Элизабет Эллис

Создатель Роб Макэлхенни

Ситком о пятерых товарищах, которые держат ирландский бар в не шибко благополучном районе Филадельфии. Да и сами герои под стать району, они погрязли в неудачах, вечно ссорятся и врут, попадая из-за этого в нелепые и смешные ситуации. Множество сюжетов основано на конфликтах, возникающих из-за их постоянного желания что-то друг другу доказать.

Видео

Пятница, 7 сентября

 
Сезон2
Netflix
Нетипичный Atypical

комедия, драма

В ролях Дженнифер Джейсон Ли, Кейр Гилкрист, Бриггит Ланди-Пейн, Майкл Рапапорт, Эми Окуда, Ник Додани

Создатель Робиа Рашид

Главный герой истории — 18-летний Сэм, страдающий аутизмом. Достигнув совершеннолетия, парень, однако, решается на крайне ответственный и смелый шаг — поиски той самой, кто составит его личное счастье. Стремление Сэма к самостоятельности помогает встать на путь перемен и его матери.

Видео

 
Сезон2
Netflix
Железный кулак Iron Fist

драма, боевик

В ролях Финн Джонс, Джессика Хенвик, Дэвид Уэнэм, Джессика Строуп, Розарио Доусон, Саша Дхаван

Создатель Скотт Бак

Главный герой Дэниел Рэнд возвращается в Нью-Йорк после многолетнего отсутствия. Путешествие по миру для него отнюдь не было увеселительной прогулкой, оно состояло из череды испытаний и обучения боевым искусствам. Теперь в образе Железного кулака Дэниел готовится воевать с местным криминальным авторитетом, который портит жизнь простым горожанам. Помимо владения различными боевыми практиками протагонист примечателен умением управлять внутренней энергией тела.

Видео

Воскресенье, 9 сентября

 
Премьера+
Showtime
Шучу Kidding

трагикомедия

В ролях Джим Керри, Кэтрин Кинер, Джуди Грир, Фрэнк Ланджелла, Джастин Кирк, Тара Липински

Создатель Дэйв Холстейн

В центре истории — Джефф, более известный как Мистер Пиклз, икона детского телевидения, основатель многомиллионной империи и эталон доброты и мудрости для двух поколений американцев, выросших на его передачах. Но когда его семья переживает не лучшие времена, никакие богатства сценического арсенала не в силах помочь ему справиться с кризисом.

Видео

 
Премьера+
Lifetime
Ты You

триллер

В ролях Пенн Бадгли, Элизабет Лейл, Лука Падован, Шэй Митчелл, Зак Черри, Николь Кан

Создатель Грег Берланти, Сэра Гэмбл

Сюжет описывается как история любви XXI века. Главный герой Джо Голдберг — парень двадцати с лишним лет, который намеревается задействовать все имеющиеся социально-технологические блага современной цивилизации, чтобы влюбить в себя женщину своей мечты. Однако симпатия, переросшая в одержимость, стирает для Джо все моральные барьеры на пути к достижению задуманного.

Видео

 
Премьера+
FOX (US)
Рел Rel

комедия

В ролях Лил Рел Хаури, Джессика Мур, Джордан Л. Джонс, Синбад, Джей Александер, Эрик Лэйн

Создатель Кевин Барнетт, Лил Рел Хаури, Джош Рабиновиц

Успешный комик Лил Рел живёт по принципу «верь в себя, а остальное приложится». Но жизнь устраивает его убеждениям проверку на прочность, когда главный герой узнаёт, что жена изменяет ему с его парикмахером. Теперь Рел пытается наладить жизнь после развода, привыкнуть к роли отца на расстоянии, вновь обрести самоуважение, найти новую любовь и, конечно, парикмахера.

Видео

 
Сезон2
HBO
Двойка The Deuce

драма

В ролях Мэгги Джилленхаал, Джеймс Франко, Крис Бауэр, Крис Кой, Дэниел Саули, Доминик Фишбэк

Создатель Дэвид Саймон, Джордж Пелеканос

В центре сюжета окажется полусвет Нью-Йорка 70-х — 80-х годов прошлого века. Это история о легализации и позднейшем развитии порнобизнеса на фоне Манхэттена, тонущего в эпидемии ВИЧ и кокаиновом угаре.

Видео

 
Сезон5
TNT
Последний корабль The Last Ship

драма, боевик, фантастика

В ролях Рона Митра, Эрик Дэйн, Адам Болдуин, Трэвис Ван Винкл, Михаэлла Макманус, Алисса Диаз

Ключевые фигуры Майкл Бэй, Джек Бендер

По земному шару расползлась эпидемия смертельного заболевания, которая уничтожила 80% населения планеты. Экипажу ушедшего в открытое море эсминца удалось избежать заражения. Теперь на их плечи легла ответственность за спасение всего человечества.

Видео

 
Сезон9
Showtime
Бесстыдники Shameless

комедия, драма

В ролях Уильям Х. Мэйси, Эмми Россам, Джастин Чэтвин, Джоан Кьюсак, Кэмерон Монахэн, Эмма Кинни

Создатель Пол Эбботт

Ремейк одноимённого британского сериала о многодетном отце, который вместо того чтобы воспитывать шестерых детей, предпочитает напиваться в хлам, творить всякие непотребства и горевать о неудавшейся жизни. Дети, в свою очередь, пытаются разглядеть через отцовский перегар всю прелесть жизни в пригороде Чикаго, и это у них даже получается. Особенно в те редкие часы, когда папа трезв и приятен в общении.

Видео

 
Конец сезона5
Starz
Власть в ночном городе Power

драма, криминал

В ролях Омари Хардвик, Лела Лорен, Нэтари Наутон, Джозеф Сикора, Энди Бин, Адам Хасс

Создатель Кортни Кемп

Пятый сезон криминальной драмы завершится десятым эпизодом When This Is Over. В марте кабельный канал Starz продлил сериал на шестой сезон.

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