Новые сериалы 3–9 сентября

Премьера +

USA Network

События кровавого триллера разворачиваются в альтернативной реальности, где существует традиции Судных ночей: раз в году в тоталитарных США на 12 часов разрешены любые преступления. Это история о жителях городка, чьи судьбы пересекутся в одну из таких страшных ночей. Каждому из них суждено столкнуться со своим прошлым, проверить себя на прочность и выяснить, как далеко они готовы зайти, чтобы дожить до утра.