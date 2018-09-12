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«Романовы» — трейлер

Многосерийная антология «Романовы» Мэттью Вайнера («Клан Сопрано», «Безумцы») обзавелась полноценным трейлером с «венценосными» потомками в эмиграции, водкой и яйцами Фаберже. Премьера сериала состоится на потоковом сервисе Amazon 12 октября.

Первый сезон, куда вошли восемь самостоятельных историй, рассказывает о разбросанных по всему свету людях, искренне считающих себя потомками российской императорской семьи. Эпизоды разнятся не только сюжетной линией, но и актёрским составом, а также местом действия.

В сериале снимаются Кристина Хендрикс, Изабель Юппер, Аарон Экхарт, Аманда Пит, Марта Келлер, Джек Хьюстон, Джон Слэттери, Кори Столл, Джанет Монтгомери, Эндрю Рэннеллс, Майк Дойл, Джей Джей Филд, Пол Райзер, Ноа Уайли и другие.

Сценарий написали Мэттью Вайнер и режиссёр сериала Семи Челлас. Исполнительными продюсерами выступают Крис Тёрнер, Блэйк Маккормик и Кэти Сирик.

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