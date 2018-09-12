Винсент Д’Онофрио сыграет мафиози в «Крёстном отце Гарлема» от Epix

Основной актёрский ансамбль телеприквела кинокартины «Гангстер» получил важное пополнение — в 10-серийной криминальной драме «Крёстный отец Гарлема» кабельного канала Epix снимется Винсент Д’Онофрио («Сорвиголова»).

Основанный на реальных событиях полнометражный фильм Ридли Скотта повествует о Фрэнке Лукасе (Дензел Вашингтон) — водителе известного гангстера из Гарлема. Многосерийная предыстория расскажет об Эллсуорте «Бампи» Джонсоне (Форест Уитакер) — криминальном авторитете из 60-х, шофёром которого и был Лукас. События развиваются за пять лет до происходящего в фильме и повествуют о жизни гангстера и его войне с итальянской мафией за контроль над родными улицами, куда Джонсон вернулся после десятилетней отсидки.

Д’Онофрио сыграет Винсента Джиганте — заклятого врага Джонсона, бывшего профессионального боксёра, сумевшего из вышибалы и головореза вырасти до босса мафии, возглавив клан Дженовезе. В войне с конкурентами и властями Джиганте не гнушался ничем, а чтобы избежать тюрьмы, симулировал дебилизм и безумие.

Соавторы «Нарков» Крис Бранкато и Пол Экштейн занимаются сценарием, а также входят в команду исполнительных продюсеров наряду с Уитакером, Ниной Янг Бонджови, Джеймсом Эйксоном и Маркуанном Смитом. Бранкато назначен шоураннером проекта. Производство курирует ABC Signature Studios.