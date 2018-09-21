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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Hulu официально возрождает «Веронику Марс»

Августовские слухи подтвердились — потоковый сервис Hulu заказал съёмки продолжения «Вероники Марс». Кристен Белл, подтвердившая новость в своём инстаграме, вернётся к титульной роли. Премьера продолжения состоится в следующем году.

В 8-серийном четвёртом сезоне прибрежный городок Нептун столкнётся сразу с двумя бедами — произошедшем во время весенних каникул убийством школьников и как следствие, стремительным оттоком туристов. Родители одной из жертв обращаются в частное детективное агентство Марсов с просьбой найти убийцу их сына, и Вероника берётся за расследование.

Детективная драма о частной сыщице Веронике Марс выходила на UPN (нынешний The CW) с 2004-го по 2007 год. После закрытия создатели любимца публики с лёгкостью собрали нужную сумму на «Кикстартере» для съёмок полнометражного продолжения, вышедшего на экраны в 2014 году.

Автор проекта Роб Томас («Я — зомби») пишет сценарий первой серии, а также выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Белл, Дайан Рагирро-Райт и Дэном Этериджем. Производством занимаются Spondoolie Productions и Warner Bros. TV.

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Вероника Марс
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