Крис Эванс снимется в мини-сериале «Защищая Джейкоба» от Apple

В перерывах между миссиями по защите нашей многострадальной вселенной Крис Эванс («Мстители», «Одарённая») снимается в постановках поскромнее. Вот и до телевидения дело дошло, куда актёр не заглядывал надолго с 2000 года, когда сыграл в односезонной молодёжной драмеди «Противоположный пол» (Opposite Sex). Нынче же Эванс снимется в 8-серийном мини-сериале от Apple под названием «Защищая Джейкоба» (Defending Jacob).

Экранизация одноимённого романа-бестселлера Уильяма Лэндея повествует о помощнике окружного прокурора Энди Барбере, расследующем убийство подростка и выясняющем, что главным подозреваемым в деле является его 14-летний сын Джейкоб. Отец всеми силами стремится оправдать и защитить твердящего о своей невиновности отпрыска, но факты свидетельствуют об обратном.

Создателем, сценаристом и шоураннером триллера выступает Марк Бомбэк ( «Планета обезьян: Революция», «Планета обезьян: Война»). Режиссировать берётся оскаровский номинант Мортен Тильдум («Игра в имитацию», «Пассажиры»); он же входит в команду исполнительных продюсеров проекта наряду с Эвансом, Розали Сведлин и Адамом Шульманом. Производством заведуют Paramount Television и Anonymous Content.