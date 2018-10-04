Дэймон Уайанс покидает «Смертельное оружие»

Нет, это не шутка. Дэймон Уайанс объявил, что после третьего сезона уходит из «Смертельного оружия». К такому решению актёра подтолкнули личные обстоятельства: неделей ранее его дочь и мать прооперировали, а он не смог поддержать их из-за съёмок. Да и вообще, работать для него стало физически тяжело (возраст, мы в курсе).

Я 58-летний диабетик, а вкалываю по 16 часов в день. Не всё в жизни вертится вокруг работы. У меня большая любящая семья, которую я почти не вижу. У меня семеро внуков, а я пропускаю семейные ужины, концерты и выпускные. С меня хватит, оно того не стоит. Дэймон Уайанс, человек тяжёлой судьбы

А нельзя было достичь просветления до того, как продюсеры уволили Клейна Кроуфорда в угоду своенравной звезде?

Удивительно, но ещё в августе, когда Уайанс был на два месяца моложе, он был полон энтузиазма и непрозрачно намекал, насколько стало проще работаться и легче дышаться после рекаста. А теперь выясняется, что сериал сделал его несчастным и что увольнение — единственный способ «снова начать улыбаться».

Насчёт будущего «Смертельного оружия» актёр не переживает и считает, что у FOX более чем достаточно времени, чтобы найти замену. Действительно, сериал всего-то лишился двух центральных персонажей, что может пойти не так? Самое забавное, что ни студия, ни продюсеры не были в курсе намерений Уайанса, а узнали обо всём из интервью — бумерангом прямо в лоб.

Иронично, что именно Уайанс первым подписался на проект и именно его согласие обеспечило сериалу появление на свет. Он же решил его и похоронить.