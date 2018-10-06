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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Премьера сериала «Академия Амбрелла» состоится в феврале

Супергеройская драма «Академия Амбрелла» получила дату премьеры. 10-серийная экранизация одноимённого комикса от Dark Horse Comics выйдет на Netflix 15 февраля.

Литературный первоисточник за авторством Джерарда Уэя повествует о расформированной команде «Академия Амбрелла», члены которой спустя какое-то время вновь объединяются для выяснения тайны гибели их приёмного отца — основателя «Академии» сэра Реджинальда Харгривза.

В сериале снимаются Эллен Пейдж, Том Хоппер, Роберт Шиэн, Эмми Рэйвер Лэмпман, Дэвид Кастанеда, Эйдан Галлахер, Камерон Бриттон, Колм Фиор, Адам Годли, Эшли Мадекве и Мэри Джей Блайдж.

Сценарий пилота написал Джереми Слэйтер («Изгоняющий дьявола»). Шоураннером сериала числится Стив Блэкман («Легион», «Видоизменённый углерод»); он же выступает исполнительным продюсером проекта наряду с Джеффом Кингом, Китом Голдбергом и Майком Ричардсоном. Производство курируют Universal Cable Productions и Dark Horse Entertainment.

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Академия Амбрелла
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