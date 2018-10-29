«ЛЕГО Звёздные войны: Все звёзды» стартует сегодня на площадках Disney

LEGO популярно, «Звёздные войны» чертовски популярны — чего зря время терять? Примерно так решили тогдашние правообладатели и начиная с 2005 года выпустили три успешные игры про приключения пластиковых фигурок в далёкой-далёкой галактике.

Спустя некоторое время подоспели мини-мультсериалы: в 2013-м вышел «Хроники Йоды», в 2015-м — «ЛЕГО Звёздные войны: Истории дроидов» (а в придачу к ним появилась охапка короткометражек). Первый из сериалов компания LEGO ещё создавала и распространяла в одиночку, а потом послышались тяжёлые шаги, со скрипом приоткрылась дверь, в щель просунулась ушастая голова Большого Мыша и спросила: «А что это вы тут делаете?»

Disney почуял запах успеха и прибыли, так что укрепил традицию. В 2016-м вышли игра «ЛЕГО Звёздные войны: Пробуждение Силы» и мультсериал «ЛЕГО Звёздные войны: Приключения изобретателей» — а уже сегодня, 29 октября, на сервисе DisneyNOW и на YouTube-канале Disney XD стартует мультсериал «ЛЕГО Звёздные войны: Все звёзды».

Как подсказывает название, все звёзды в гости будут к нам: Хан Соло, Лея Органа, Чубакка, Рей, Кайло Рен и другие. Среди других — Роуз Тико, Джил Акбар, Фазма.

«ЛЕГО Звёздные войны: Все звёзды» состоит из восьми короткометражек и четырёх получасовых эпизодов. Первые пять короткометражек станут выходить ежедневно вплоть до 2 ноября; три оставшиеся выйдут 10 ноября. Получасовые эпизоды будут появляться раз в неделю с 17 ноября по 8 декабря.

Над новинкой потрудились Билл Моц и Боб Рот — авторы мультсериалов «ЛЕГО Звёздные войны: Приключения изобретателей» и «Пингвины из Мадагаскара». Производство на совести Wil Film, LEGO Group и Lucasfilm.

Ну как, уже ощутили прилив ностальгии и воодушевления? Нет? Повысить уровень звезданутости призван тизер: