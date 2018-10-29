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Первоисточники: gizmodo.comwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Сотрудники Netflix рассказали, как им работается в корпоративном аду

Одна из мощнейших на сегодняшний день фабрик по производству контента — великий и ужасный Netflix — время от времени сталкивается с различными формами поддёвок и критики. Это касается и отказа от публикации собственных рейтингов, и финансовой политики компании, а в последнее время даже расизма. На днях появился новый повод для пересудов — внутренняя кухня стримингового гиганта. По мнению инсайдеров, там творится настоящий ад.

Издание The Wall Street Journal опубликовало отчёт, основанный на серии интервью с действующими и бывшими сотрудниками потокового сервиса, которые согласились поделиться своими наблюдениями в отношении корпоративной культуры Netflix. Многие описывают её как нечто странное, в своём роде уникальное и совершенно безжалостное.

Итак, по словам инсайдеров, в громадной кузнице Netflix правят бал безжалостная честность, ритуальное унижение и постоянный страх. Особое место занимает такая неприятная процедура, как увольнение сотрудников, не дотягивающих до звания лучших из лучших. Руководители отделов обязаны применять так называемый «тест хранителя» — своего рода упражнение, когда начальник вынужден честно спросить сам себя, стал бы он бороться за возможность оставить того или иного человека в коллективе. Сотрудники, не принимающие тест всерьёз, не умеющие как можно скорее выявить и отбраковать «слабое звено», сами оказываются под ударом.

И дело не столько в увольнениях как таковых, сколько в подходе к процедуре. Руководители регулярно участвуют в собраниях, где критикуют друг друга и подчинённых в максимально беспощадной манере. Допустив промах, сотрудник должен быть готов понести публичное наказание и объяснить остальным суть своего проступка — этот процесс на внутреннем жаргоне зовётся «солнечным сиянием». Лишившемуся работы сотруднику присылают электронное письмо, обстоятельно расписывающее причину увольнения. Зачастую все эти детали подробно обсуждаются при личной встрече и на общих заседаниях.

В комментариях к отчёту Netflix отмечает: большинство компаний основывают свои кадровые решения, отдавая 80% внимания способностям и 20% — соответствию корпоративной культуре, тогда как потоковый сервис выбирает формулу 50% на 50%. Более развёрнуто представитель стримингового гиганта поведал об этом, отвечая на вопрос портала Gizmodo:

Мы твёрдо отстаиваем необходимость поддерживать культуру высокой производительности и творческой свободы, обеспечивающих наилучшие результаты. Меньше контроля и больше ответственности позволяют нашим работникам процветать, мыслить находчивее и креативнее, создавая более увлекательный продукт для наших подписчиков. И хоть мы полагаем, что приведённые в отчёте высказывания не отражают настроения большинства наших сотрудников, мы постоянно работаем над собой и совершенствуемся.

Отмечается также, что пребывание в постоянном страхе быть уволенным некоторыми руководителями рассматривается как положительный момент. Вице-президент Netflix Карен Барраган как-то отметила, что бояться — это хорошо, потому что страх стимулирует.

Забавно, что среди вышеуказанных 70 опрошенных всё же никто не дошёл до откровенной критики внутренней политики компании. Причиной тому могут быть высокие зарплаты, которые в состоянии сгладить неприятные впечатления от норм тамошней корпоративной культуры. По данным некоторых источников, Netflix платит своим менеджерам на 25–50% больше, чем другие медиакомпании.

Так или иначе, величина заработков не отменяет тот факт, что процесс увольнения, по мнению сотрудников, отличается внезапностью и чрезвычайной жёсткостью, а стремление к стопроцентным открытости и честности часто сталкивается с двойными стандартами, вступает в конфликт с моральными нормами и сопровождается атмосферой общей неловкости и унижения.

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