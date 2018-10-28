Новые сериалы 29 октября — 4 ноября

Сезон 3

Crackle

Непростая история о том, что может случиться, если техногения без гроша в кармане посетит блестящая идея, но её развитие и реализация потребуют значительных финансовых вливаний и активной помощи инвесторов. В конце концов новаторский проект объединяет трёх прежде не знакомых друг с другом людей — молодого коммерсанта Ника Талмона, гангстера Рональда Дэйси и хакершу Иззи Моралес — которые не особенно соответствуют образу предпринимателя в области высоких технологий.