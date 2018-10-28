Новые сериалы 29 октября — 4 ноября

В ближайшие есмь дней нас ждут всего две многосерийные премьеры. Потоковый сервис Amazon выпустит первый сезон «Возвращение домой» с Джулией Робертс, а на CBS All Access стартует психологический триллер «Расскажи мне сказку».
Среда, 31 октября
триллер
В ролях Билли Мангуссен, Даня Рамирес, Даниэль Кэмпбелл, Дэви Сантос, Дориан Миссик, Джеймс Волк
Создатель Кевин Уильямсон
Психологический триллер — американская версия испанского многосерийного оригинала — является своеобразным пересказом классических сказок. События масштабной истории о любви, потере, мести и убийстве разворачиваются в современном Нью-Йорке. В 10-серийном первом сезоне переосмыслению подвергнутся «Три поросёнка», «Красная шапочка» и «Гензель и Гретель».
комедия, ужасы
В ролях Джон К. Макгинли, Джанет Вэрни, Ник Армстронг, Дебора Бэйкер-младшая, Нэйт Муни, Дэна Гулд
Создатель Дэна Гулд
Угрюмого стареющего шерифа Стэнли Миллера уволили из полиции Нью-Гэмпшира из-за агрессивной выходки. Однако после того как новому шерифу Иви Баррет удаётся убедить Стэна в том, что городок наводнили злобные демоны, они объединяют усилия для борьбы с монстрами.
ужасы, мистика
В ролях Фиона Шоу, Луиза Д'Оливейра, Натали Браун, Пол Шнайдер, Шон Бенсон
Создатель Ник Антоска
Четвёртый сезон антологии ужасов завершится шестым эпизодом Two Of Us. Потоковый сервис Syfy пока не решил, что делать с проектом дальше.
Четверг, 1 ноября
драма, криминал
В ролях Адам Броди, Эди Гатеги, Отмара Марреро, Мира Сорвино, Рон Перлман, Захари Найтон
Создатель Бен Кетаи
Непростая история о том, что может случиться, если техногения без гроша в кармане посетит блестящая идея, но её развитие и реализация потребуют значительных финансовых вливаний и активной помощи инвесторов. В конце концов новаторский проект объединяет трёх прежде не знакомых друг с другом людей — молодого коммерсанта Ника Талмона, гангстера Рональда Дэйси и хакершу Иззи Моралес — которые не особенно соответствуют образу предпринимателя в области высоких технологий.
триллер
В ролях Кристофер Денэм, Джефф Перри, Джон Кэрролл Линч, Джошуа Биттон, Лесли Одом-младший, Натаниэль Мартелло-Уайт
Создатель Джейсон Мосберг
Десятым эпизодом завершится первый сезон остросюжетной драмы от потокового сервиса CBS All Access. Добьётся ли проект продления, станет известно позже.
Пятница, 2 ноября
драма, триллер
В ролях Джулия Робертс, Бобби Каннавале, Сисси Спейсек, Ши Уигхэм, Джереми Аллен Уайт, Дермот Малруни
Создатель Эли Горовиц, Мика Блумберг, Сэм Эсмейл
Центральными персонажами истории по мотивам одноимённого подкаста выступают социальный работник Хайди Бергман из правительственной организации, помогающей солдатам вернуться к мирной жизни, бывший солдат Уолтер Круз, стремящийся начать жизнь заново, и амбициозный инспектор инициативы «Возвращение домой» Колин Белфаст, чьи маниакальные требования указывают на сомнительность его мотивов.
драма, триллер
В ролях Кевин Спейси, Робин Райт, Кейт Мара, Кори Столл, Майкл Келли, Сакина Джэффри
Создатель Бо Уиллимон
Центральной фигурой финальной телеглавы политического триллера выступает Клэр Андервуд — супруга почившего за кадром президента Фрэнка Андервуда, перенявшая бразды правления государством.
Воскресенье, 4 ноября
драма, мистика, исторический, романтический
В ролях Катрина Балф, Сэм Юэн, Тобиаш Мензес, Гари Льюис, Грэм Мактавиш, Лотта Вербек
Создатель Рональд Д. Мур
В центре сюжета Клэр Бичем Рэндалл, служившая медсестрой в действующей армии во время Второй мировой войны. По непонятным причинам молодая женщина перемещается из 1945 года в 1743 год. Там назревает гражданская война, и Клэр встречает раненого шотландца Джейми Фрейзера. Теперь ей нужно научиться жить в новом мире по новым правилам.